Ranking: Conocé los 5 signos más tercos del zodiaco

Hay signos del zodiaco que tienen la cabeza más dura que ensalada de escombros. No reconocen errores, no cambian de opinión aun si están equivocados y no son capaces de sostener una discusión basada en argumentos. Para ellos todo es cuestión de imponer su infalible idea. Este es el top 5 de los signos más tercos del zodiaco.

Escorpio (Puesto 5): Discutidores seriales. No hay tema del que no sepan y en el que no tengan la razón, por supuesto. Sin embargo, son inteligentes y saben cuando defendieron una postura a toda costa sin la razón de su lado. Entonces se las ingenian para cambiar sus decisiones sin dar a torcer el brazo. Un ejemplo: "pensé en lo que discutíamos y creo que tenés razón en insistir con lo que yo dije desde un principio", acto seguido dirán lo que nunca dijeron y habían rechazado desde siempre.

Aries: (Puesto 4): Combinación mortal: sus opiniones se basan siempre en la emoción y jamás tienen espacio para los argumentos racionales. El resultado es que los arianos defienden su posición e ideas de una manera absolutamente encendida y pasional que los lleva a largas discusiones inconducentes. Quienes forman parte de su entorno se dan cuenta rápido y evitan a los nacidos bajo el signo de Aries hasta para hablar del tiempo.

Acuario: (Puesto 3): Su forma testaruda de ser de desprende de su característica rebeldía que muchas veces no tiene causa. Ante cualquier planteo, su frase favorita sera "sí, pero..." y entonces comenzará su larguísima e inconsistente argumentación que solamente muestra las ganas de no dar la razón porque, claro, ¡la tienen los acuarianos!.

Virgo: (Puesto 2): Son los anti. Anti todo. Dan la contra en cualquier tema de conversación. Saben que no tienen la razón, pero siempre buscan la forma de no darles la derecha a los demás aunque se trate temas poco trascendentes o ¡tengan razón!. Los virginianos y virginianos saben de todos los temas y le discuten a cualquiera sobre lo que sea. Encima son bastante "conspiranoicos", por lo que todo el tiempo creen que los demás están buscando la forma de desacreditarlos en todo momento y lugar. ¡Tercos a más no poder!

Tauro: (Primer puesto): El primer signo entre los más tercos del zodiaco. Súper orgullosos y esclavos del ego. Nunca contemplan la más mínima posibilidad de que su razonamiento puede ser equívoco. Obviamente, jamás se preocupan por atender opiniones ajenas y prestar atención a los argumentos de los demás en ningún ámbito: trabajo, estudio, política, deporte, música, etcétera.