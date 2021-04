Liga Argentina: debut en casa con derrota para Atenas

Atenas pagó caro un mal primer cuarto, y si bien supo recomponerse, no alcanzó. Con el base Martín Percaz en el banco por lesión, tuvo que acomodarse y lo sufrió. Los goleadores del partido fueron César Lavoratornuovo con 17 puntos y Genaro Lorio, con 14. Mañana Atenas espera a Gimnasia de La Plata.

Un buen arranque de Lanús puso el juego 0- 9 en dos minutos de juego, lo que obligó a Lifschitz a pedir el primer tiempo muerto. Sin su base natural Martín Percaz, Atenas tenía problemas en el traslado y el armado de las ofensivas que no podía resolver. Lanús seguía castigando, preciso a la hora de definir, seguía estirando ventajas 7- 24 con dos minutos por jugar. Wilkerson fuera del campo de juego por una lesión y sin suerte hora de encestar Atenas cerró el cuarto 11 – 27.

El segundo cuarto Dupuy trajo aire para Atenas, sin embargo Lanús seguía siendo imparable desde el perímetro con Sampaulise, 18- 35 con cuatro minutos jugados. Atenas comenzó a acomodarse, a encontrar los espacios 26-37 a tres minutos del final. La distribución del juego de Lucas Pérez mantenía a Lanús arriba en el tanteador, para cerrar el cuarto 31 – 44.

A la vuelta del descanso largo, las ofensivas eran gol por gol, Everett se convertía en la via de gol más importante en Lanús. 42- 56 con cuatro minutos jugados. Smaniotti y Alorda crecían en su juego, aportan los puntos necesarios para achicar distancias 47-58 con poco más de dos minutos por jugar. La garra de Lavoratornuovo y la defensa de Bihurriet para poner el juego 52- 58 con poco tiempo en el cuarto. Final 57-64.

Atenas salió al último chico a entregar todo para revertir ese mal primer cuarto, Lorio y Lavoratornuovo achicaban diferencias pero Marín y Everett sostenían el goleo de la visita. 66-72 con 6 minutos por jugar. En un partido de marcas apretadas, los detalles hacían la diferencia. 66-76 con tres minutos en el marcador. Lavoratornuovo y Alorda pudieron fluir para poner el marcador 73- 80 con pocos segundos. Pero Evertt puso toda su potencia para sentenciar el juego 73-82.

En otros resultados de la primera jornada, Del Progreso venció a Gimnasia de La Plata 66-61. Por su parte, Villa Mitre de Bahía Blanca superó a Rivadavia de Mendoza 79-64 y trepó a la cima de la Conferencia Sur.



Fecha 2: Jueves 29 de abril



16:30 – Rivadavia vs Del Progreso (en Viedma)

19:00 – Gimnasia vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Lanús vs Depo Viedma (en Viedma)

Estadísticas: https://www.fibalivestats.com/u/ADC/1877290/bs.html

Fotos: Daniel Idiarte