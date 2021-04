Pampita habló de su parto respetado: cómo será y dónde

El nacimiento de un hijo es todo un evento esperado por las mujeres y sus parejas, y como Carolina "Pampita" Andorhain ya tiene experiencia en ello, decidió que la llegada de su primera hija con Roberto García Moritán, sea específicamente como ella lo desea. Por eso, reveló de qué se trata el parto respetado que planea para el mes de junio cuando nazca su pequeña.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo”, explicó Pampita.

En su caso, confesó que como todo se pone por escrito ya tiene varias cosas bien detalladas. En cuanto al lugar, se realizará normalmente en una clínica como el resto de sus hijos ya que no se siente cómoda con el parto en un domicilio. “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa”, confesó.

Por otro lado, habló de la posibilidad de grabar este momento ya que tiene otros partos filmados pero no en Argentina sino en Chile por lo que se mostró interesada que la autoricen a repetir esta experiencia y registrar todo en imágenes. “No sé cómo es acá; depende del lugar, los nervios que estés transitando y lo ocupado que estén los doctores con la salud del bebé”.