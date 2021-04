Sapir Berman es la primera árbitra trans del fútbol masculino profesional

En conferencia de prensa y con el respaldo de la federación de Israel, la joven de 26 años anunció su nueva identidad y dejó un mensaje claro ante la discriminación: "No tengo miedo a las gradas".

"Soy Sapir. Tengo 26 años, siempre me vi como una mujer y desde joven no supe cómo ponerle un nombre", contó Berman en conferencia de prensa, en un martes que no será olvidado por el colectivo trans ni tampoco por el fútbol masculino profesional que abre una nueva puerta hacia la inclusión.

Asimismo, Sapir dirige encuentros en la Premier League de Israel desde 2019 y continuará arbitrando a los mejores equipos del país durante el proceso médico, que durará tres años, según informaron. Respecto de sus sensaciones, hizo una extensa reflexión en la conferencia de prensa mencionada.

"Siempre me vi como una mujer, desde que era muy joven. Al principio no sabía cómo definirlo, cómo llamarlo, pero siempre tuve un lado femenino y era la envidia de otras mujeres", contó y agregó.

"Fui un hombre exitoso, tanto en la asociación de árbitros, como en la escuela y con las chicas. Era un hombre para todo el mundo, pero cuando estaba sola me sentía una mujer. Viví con esto durante 26 años, pero después de tanto tiempo decidí mostrarme al mundo tal como soy. No sólo por mí misma, sino por mis afectos, para que no me vieran sufrir".

"Hoy estoy completa, segura, sé que estoy haciendo lo correcto y sé que hay un apoyo muy amplio a mi alrededor. Espero sinceramente que nuestra sociedad sea más inclusiva. Estamos aquí para cambiar", manifestó y dejó dos mensajes claros al respecto de lo que podrá venir.

En un ambiente machista como es el mundo del fútbol masculino, Sapir dejó unas palabras para aquellos que busquen agredirla. "Ya no tengo miedo de las reacciones de las gradas. Me he encontrado con sexistas, insultos y nunca le di importancia. Estoy fuerte frente a eso", sentenció.

"Quiero dar las gracias a mi familia que me apoya y me ayuda, a la asociación de árbitros, a la Federación. Mis amigos de la profesión me brindan todo el apoyo que necesito. En el sistema de audio me hablan en lenguaje femenino, es increíble y estoy agradecida", agregó.

Por último, hizo referencia a su capicidad abitral y cerró de manera concreta al respecto de su desempeño. "En términos de arbitraje, no hay diferencia. Mis habilidades son las mismas. Todo es igual, así que continuemos".