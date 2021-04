Di Giacomo fue internado por segunda vez al agravarse su cuadro de Covid19

Se trata de la segunda internación de Di Giacomo desde que le diagnosticaron coronavirus. La primera fue aclarada por él mismo y dijo que fue por precaución, en la que sus colegas médicos quienes le habían sugerido permanecer con cuidado permanente. Sin embargo, como estaba bien fue dado de alta luego de una semana.

Estoy internado nuevamente por Covid, aunque parecería estar pasando la tormenta. El tema es por un lado la sobreinfección bacteriana y, por otro lado, la moderada neumonía viral. Pase la noche en paz y eso me relaja un poco y me fortifica. Creo que voy ganando pero estoy atento. — Luis Di Giacomo (@DiGiacomoLuis) April 24, 2021

En esta oportunidad, volvió a utilizar su cuenta de twitter para dar a conocer las novedades sobre su salud. "Estoy internado nuevamente por Covid, aunque parecería estar pasando la tormenta. El tema es por un lado la sobreinfección bacteriana y, por otro lado, la moderada neumonía viral. Pase la noche en paz y eso me relaja un poco y me fortifica. Creo que voy ganando pero estoy atento".

También, por el mismo medio agradeció al personal "que le pone el cuerpo diariamente, especialmente a los y las trabajadoras de la Clínica Roca".

Di Giacomo fue hisopado y el martes 13 de abril le confirmaron que era Covid positivo. Aunque en un principio pensó que se trataba de un simple malestar y reacciones tras haber sido vacunado cinco días antes. En aquel momento también utilizó las redes para contar lo sucedido: "Efectivamente estoy internado con Covid. La semana pasada estuve en Buenos Aires y me volví el jueves porque me llamaron para vacunarme. Me vacuné esa noche y el domingo empecé con un cansancio generalizado, durmiendo mucho. Y el lunes me quedé en la cama porque ya tenía fiebre. Me hisoparon y dio positivo".

El diputado y ex ministro de Gobierno de la gestión de Alberto Weretilneck, el próximo jueves cumplirá 67 años y es paciente de riesgo, por lo que ante al presentar fiebre y tener neumonía, fue internado por precaución y aunque en unos días cumplirá el periodo de positividad, seguramente permanezca en la Clínica Roca al menos durante una semana.