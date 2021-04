Tras la muerte de Alberto, Casa Pocai cerrará sus puertas

La decisión cayó como un baldazo de agua fría, pero ya es definitiva: cerrará la legendaria tienda Casa Pocai, ubicada en calle Comodoro Rivadavia 209 de Patagones.

La dueña Mirta Garat, comunicó que después de la muerte de su esposo Alberto Pocai ya no tiene fuerzas para seguir con el negocio familiar.

Expresó con gran dolor: "Me he quedado con la tristeza y ausencia más grande que se puedan imaginar. No tengo más fuerzas para seguir. Yo me llevo dos duelos: el de la muerte de Alberto durante 48 años juntos y el cierre del negocio de 48 años".

"Siento como que me aplastó una montaña" graficó en sus redes sociales, al tiempo que agradeció todo el cariño de los vecinos.

Alberto Aníbal "Pipper" Pocai, ex dirigente de Jorge Newbery e histórico comerciante de la Comarca, falleció el 1 de enero a los 74 años a causa del maldito coronavirus.