Futsal AFA: se abre la temporada para el certamen de la Liga Rionegrina

Este fin de semana se pondrá en marcha la actividad de futsal AFA de la Liga Rionegrina de Fútbol.

Con partidos que se disputarán en el gimnasio municipal de Patagones, 11 equipos de varones y 7 de mujeres reiniciarán la actividad luego de un año de parate a causa de la pandemia de la Covid-19.

En esta oportunidad se destaca la incorporación de Deportivo San Antonio, conjunto que vendrá a la Comarca cada dos fechas, y realizará un aporte sustancial para la difusión del futsal en otros puntos de la provincia.

Durante la Etapa de Clasificación, los 11 equipos de varones jugarán todos contra todos, a una rueda; y las 7 formaciones de mujeres lo harán a dos rueda. El torneo continuará de acuerdo a la forma de juego que se describe en párrafos siguientes.

El certamen también se disputará en el gimnasio municipal anexo, de Viedma.

Cabe recordar que en el último torneo de 2019, el título quedó en manos de Nattionale en varones y de Futboleras en Mujeres.

En cuanto a los recaudos sanitarios que deberán tener en cuenta los equipos, quedó establecido la utilización de barbijos en los momentos previos y posteriores al partido y en el banco de suplentes; la hidratación a través de recipientes personales, y la desinfección permanente de manos con alcohol en gel.

Se jugará sin público

Al gimnasio solo ingresarán jugadores y jugadoras, integrantes de los cuerpos técnicos, dirigentes del Departamento de Futsal de la Liga Rionegrina, y representantes de medios de comunicación.

Forma de juego

Varones

Etapa de Clasificación: Participan 11 equipos, que jugarán todos contra todos, a una rueda. Los ocho primeros avanzarán a cuartos de final.

Cuartos de final: jugarán en partidos de ida y vuelta: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Si al cabo de ambos partidos existiera empate en puntos y en diferencia de goles, el equipo mejor ubicado en la Etapa de Clasificación accederá a la próxima instancia.

Mujeres

Etapa de Clasificación: participarán 7 formaciones, que jugarán todas contra todas, a dos ruedas. Clasificarán 1 y 2 a semifinales, y de las ubicadas entre el tercer y el sexto lugar a cuartos de final.

Cuartos de final: jugarán 3 vs 6 y 4 vs 5. A dos partidos. En caso de empate empate en puntos y en diferencia de goles, las mejores ubicadas en la Etapa de Clasificación pasarán a semifinales.

Semifinales: jugarán esta instancia las dos mejores de la Etapa de Clasificación y las dos ganadoras de Cuartos de final: 1 vs 4 y 2 vs 3, según la tabla de posiciones de la Etapa de Clasificación. A dos partidos. Si al cabo de ambos existiera empate en puntos y en diferencia de goles, se ejecutarán penales (una tanda inicial de 5 disparos por equipo y, eventualmente, uno por club hasta definir).

Final: las ganadoras de las semifinales disputarán el juego decisivo. A un solo partido. En caso de empate, se ejecutarán penales de acuerdo a lo explicado en el punto anterior.

PROGRAMACIÓN

Sábado 24/04

18.00 Futboleras - U. Deportiva (M)

19.00 Peña - Compitax (M)

20.00 Churretes - El Cóndor (M)

21.00 S. Norte - Gladiadores (V)



Domingo 25/04

18.00 Dep. Sao - Nattionale (V)

19.00 Maragatos - Inter (V)

20.00 Gladiadores - Dep. SAO (V)

21.00 El Cóndor - Kemal (V)

22.00 Compadres - Arsenal (V)

Libre New Castle (V)