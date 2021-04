Ganó los 110 k de Patagonia Run y piensa en los 171 k de Mont - Blanc

Marinero consiguió la primera posición de la clasificación general en la carrera de montaña que se realizó en San Martín de Los Andes con un tiempo total de 18 horas 11 minutos y 13 segundos. Lejos de conformarse con eso, ahora tiene como objetivo correr la madre de las pruebas de ultra trail.

La atleta, dialogó con En el Ángulo sobre sus logros, sus nuevos desafíos y como entrena en la Comarca para estas exigentes carreras en la montaña.

En primer lugar, contó que el primer puesto en los 110 km del Patagonia Run, “es coronar un largo periodo de trabajo y que se haya dado este resultado me pone muy feliz. Estamos muy felices, no solo yo, también mi familia y mucha gente que va escuchando un poco más de lo que es el ultra trail y se va enganchando, también toda la gente de la Comarca, que hace varios años que estoy acá y nos sentimos un poco parte”.

“Estas carreras más que en kilómetros hay que nombrarlas en horas, porque ahí se nota un poco más lo que significa, a veces incluso una noche o a veces dos. A veces 110 km dependen de tantas cosas que no van a ser nunca la misma cantidad de horas”, agregó.

“Este año fue una edición un poco más compleja, porque Patagonia Run empezaba a participar de un circuito internacional, entonces el nivel de corredores que iban a llegar era más alto, había muchos top internacionales y se había hecho un circuito bastante más complejo que se tradujo para mí en 18 horas, fueron unas 2 horas más de lo que tenía planificado, pero el circuito nos sorprendió”, explicó.

Luego, reveló que la carrera en San Martín formó parte de un entrenamiento pensando en un objetivo internacional.

“Este año elegí los 110 porque tengo en mente una carrera en la segunda parte del año que es de más km, entonces lo que queríamos con mi entrenador era hacer bien este escalón y después seguir incrementando para lo que va a ser en agosto. Son solo cuatro meses y la idea es llegar en la mejor forma”, detalló.

“Son 171 km con un desnivel acumulado de más de 10000 que eso también es muy importante. Los 110 fueron con más o menos 5000 de altimetría positiva, que son los metros que vos estas subiendo de acumulado en carrera y la que tengo planificado para agosto”, siguió.

En este sentido reveló que se trata de la madre de las carreras de trail y que “es en Francia, se corre alrededor de Mont - Blanc, pasamos por Italia, Suiza, volvemos a Francia. Yo no conozco, ni siquiera conozco Europa, va influir mucho que pueda llegar antes para aclimatarme y acomodar el sueño. Es una carrera que tiene como máximo 40 o 46 horas. Este evento es el evento madre del ultra trail y tener la posibilidad de concluirlo va a ser algo fantástico para mí”.

Finalmente, fue consultada sobre cómo entrena en la Comarca para estas competencias de montaña.

“Hace cuatro años que estoy en la Comarca, pude seguir practicando el ultra trail y la verdad que he tenido mejores resultados. Acá son 30 metros de altimetría, entonces hay que trabajarlo con muchas más horas y por ahí haciendo cosas especificas. Nos cuesta más, que por ahí que a la gente que vive alrededor de montañas, no es lo mismo pero lo remplazamos con esfuerzo. Después cuando tenés estos resultados, independientemente de un podio, pero poder terminar un ultra, cuando por ahí no entrenas en el escenario ideal, lo disfrutas muchísimo”, concluyó.