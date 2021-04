Estafa: ¿Por qué los jueces confirmaron la condena a Galiano?

Tras analizar la prueba, el TI concluye que “resulta claro y fuera de toda duda de que Galiano es el autor de la maniobra por las inferencias que expresa el fallo en su voto de mayoría. Esto es, Galiano además de presentar el supuesto servicio mantuvo una reunión como abogado y funcionario público provincial y requería que enviaran la documentación de las cooperativas porque eran los requisitos que los organismos locales requerían para el trámite en cuestión y luego se justificaba con el envío de las resoluciones y decretos falsos”.

“Es claro el propósito de estas maniobras no eran otra cosa que engañar mediante un ardid, generar expectativa en la víctima para esgrimir influencia en el gobierno. Si se trataba de una gestión profesional no tuvo por qué simular su calidad de empleado del estado provincial”, dice la sentencia.

También refuta el argumento de la defensa respecto a que Galiano solo ofreció sus servicios como abogado: “La víctima expresó que Galiano le dijo que él no trabajaba gratis y que necesitaba cobrar honorarios de gastos administrativos que iba teniendo, cosa que aceptó con la única condición de que iba a recibir esos gastos cada vez que salieran las resoluciones (las transferencias no están controvertidas)”.

Insistió en que “por lo tanto, no prospera el argumento de la defensa de que eran los servicios jurídicos que le encargó a Galiano porque no hay cumplimiento de ninguna tarea o labor favorable a la víctima”.

En diciembre del año pasado, un tribunal integrado por los jueces Marcelo Álvarez, Gastón Pieroni y Roberto Gaviña condenó en primera instancia a la pena de "un año y seis meses de prisión de ejecución condicional", por el delito de "estafa simple en concurso ideal con uso de documento público falso".

Galiano llegó a juicio a principios de noviembre imputado por el fiscal Guillermo Ortíz de hechos producidos entre agosto de 2013 y julio de 2014 cuando se hizo pasar por funcionario de la provincia de Río Negro y “tener contacto e influencia con la política rionegrina” para engañar al representante de mutuales y cobrarle por la gestión para la obtención de códigos de descuentos" de mutuales

Una Cámara Penal de Viedma había confirmado el procesamiento en esta causa al defraudar a Jorge Rubisztein, quien tomó contacto con él con el fin de gestionar, a través suyo, el otorgamiento de códigos de descuentos estatales de la provincia para las mutuales La Vitalicia, Diagramas, Bernardino Rivadavia Asociación Mutual y Asociación Mutual 9 de Noviembre; así como para las cooperativas Maitén, Vanguardia y Cofincred Limitada.

Todas eran representadas por Rubinsztein, y según los registros del expediente Galiano se habría apoderado así de 131.700 pesos en 2013, aunque el denunciante afirma que fueron 365.000 pesos.