Liga Argentina: se reprogramó la fecha de la sede Viedma-Patagones

Por el Sur, se mantendrá a Viedma-Patagones como una de las sedes de las burbujas (como estaba estipulado en un principio) y también se jugará del 28 al 4 de mayo. En esta instancia estarán compitiendo Del Progreso, Gimnasia de La Plata, Lanús, Villa Mitre, Rivadavia, Racing de Chivilcoy y los locales Depo Viedma y Atenas de Patagones.

Fixture de la sede Viedma-Patagones (del 28/4 al 4/5)

Miércoles 28 de abril

14:00 - Del Progreso vs. Gimnasia (en Patagones)

16:30 - Atenas vs. Lanús (en Patagones)

19:00 - Villa Mitre vs. Rivadavia (en Viedma)

21:30 - Depo Viedma vs. Racing (en Viedma)

Jueves 29 de abril

14:00 - Rivadavia vs. Del Progreso (en Viedma)

16:30 - Lanús vs. Depo Viedma (en Viedma)

19:00 - Racing vs. Villa Mitre (en Patagones)

21:30 - Gimnasia vs. Atenas (en Patagones)

Sábado 1° de mayo

14:00 - Del Progreso vs. Racing (en Patagones)

16:30 - Atenas vs. Rivadavia (en Patagones)

19:00 - Villa Mitre vs. Lanús (en Viedma)

21:30 - Depo Viedma vs. Gimnasia (en Viedma)

Domingo 2 de mayo

14:00 - Lanús vs. Del Progreso (en Viedma)

16:30 - Rivadavia vs. Depo Viedma (en Viedma)

19:00 - Gimnasia vs. Villa Mitre (en Patagones)

21:30 - Racing vs. Atenas (en Patagones)

Martes 4 de mayo

14:00 - Lanús vs. Rivadavia (en Viedma)

16:30 - Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

19:00 - Depo Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)