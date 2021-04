"Los dejaron como perros", dijo la hermana de un policía con hipotermia

La tragedia de Gabriel Mandagaray, el agente de 25 años que había sido padre el año pasado, desnudó falencias en el curso COER que se realizó en Bahía Creek, a 100 kilómetros del hospital Artémides Zatti.

Además del deceso de Mandagaray, otros dos policías terminaron con hipotermia. Entre ellos estuvo Emmanuel Quiriban, oriundo de Lamarque.

Su hermana Marianela hizo un descargo en redes sociales y apuntó contra los instructores que llevaron a cabo el curso. Hoy están suspendidos el jefe del COER Alejandro Gattoni, el Oficial Principal Jefe del COER de Cipolletti Alfredo Nahuelcheo; el Sargento Ayudante que integra el Grupo COER de Viedma Marcelo Ariel Contreras y el Sargento integrante del COER de Bariloche Maximiliano Vitali Méndez.

Marianela expuso: "Mi hermano está vivo, solo eso, pero tengo empatía, me pongo en el lugar de la otra familia, tengo oídos y escuché a mi hermano. Tengo sentido común y encima estudié para ser útil a la justicia y servir, las injusticias y sobre todo cuando es de tal tamaño, me enojan y mucho. Yo no voy a parar, yo no me voy a callar. Todo se tiene que saber, y los responsables tienen que pagar".

Prosiguió: "Es mentira que hacían trabajos de buceo, es mentira que a los chicos que sobrevivieron los llevaron a un hospital. No nos avisaron nada a los familiares. Desde las 5 de la tarde sabían todo y no hicieron nada para acompañar a las familias afectadas ¡Vergüenza, bronca! ¡Justicia!"

Explicó en esa misma línea: "Mi hermano en ningún momento fue llevado al hospital. Personalmente llamé al Zatti, hablé con la gente de la guardia, con admisión y me informaron que en ningún momento fue ingresado al hospital".

Agregó: "A los dos chicos los dejaron en la salita con la única intención de que no tengan contacto con nadie, por miedo a que hablen ¡Hijos de putas! ¡Estaban en pleno schock! Los dejaron como perros, nos costó un montón encontrar que estaban en una salita. Si no fuera por el único enfermero que estaba en ese puesto, los chicos estaban en total abandono. No sé el nombre de ese enfermero, pero no me alcanza la vida para agradecerle lo que hizo por mi hermano".

Finalmente, pidió justicia y que este caso no quede en el olvido "por ese bebé que quedó sin padre, por esos padres que perdieron un hijo, por esa hermana, por mi madre que me llamó en plena crisis cuando vio a mi hermano".