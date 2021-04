De Villa a Estudiantes La Plata: “Es un cambio muy grande”

Matías Contreras, dialogó con En el Ángulo sobre su presente en Estudiantes de La Plata y como fue su adaptación desde un club local a uno con tanta historia como el Pincha.

“Pasar de un club de acá, de la Comarca, a uno de Buenos Aires, es un cambio muy grande”, aseguró.

“Es una suerte bárbara estar ahí. Más que nada por el respeto, se enfocan mucho en los chicos”, contó.

Sobre su llegada a la institución platense, explico le “consiguieron una prueba, a la que tuve que ir dos veces y parece que les gustó mi juego, porque ahora ya estoy allá.

En cuanto a su posición dentro del campo, reveló que pasó de jugar de 5 a hacerlo de 9.

“De chiquito empecé a jugar de 5, como les gustó que tenía buen porte físico, me pusieron de 9, metí algunos goles, así que me quede de 9. Me adelante en la cancha”, reveló.

Por la pandemia, contreras tuvo que regresar a la Comarca y tuvo oportunidad de visitar la cancha donde dio sus primeros pasos y quedó “contentísimo por como está ahora”.

“En Villa estoy desde que tengo 5 año y ver que cambió la cancha de esa forma me puso muy contento”, concluyó.