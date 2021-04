“No recuerdo ese momento”, reveló el subcomisario Cacho

El subcomisario Mauro Cacho vive jugando con el enemigo interior, tras el episodio en la Regional I de la Policía rionegrina: la angustia.

Con algunos pequeños quiebres emocionales, no pudo precisar qué ocurrió ese día y qué sintió en ese momento cuando enfrentó con un arma a sus jefes.

No recuerdo en ese momento, se me nubló todo, me sentí muy angustiado, y a mi familia no le pude contar nada porque no recuerdo que paso”, relata a en la entrevista concedida a Noticias.

Dijo, con ojos vidriosos, haber tenido “mucho apoyo por parte del personal de los que trabajaron conmigo, y de los que no trabajaron conmigo”. Calificó a las palmadas en la espalda como un “apoyo anímico, emocional, ...de los compañeros de curso he tenido palabras de aliento”.

Respecto de si fue una bisagra en su vida, admitió que “tengo oportunidades” y que al jefe Coronel “le pediría perdón” porque cuando fue convocado se imaginó un nuevo traslado, y que nuevamente se alejaría de la familia como ocurrió en años anteriores.

