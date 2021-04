Velázque: “Si es necesario cortar los dos puentes lo vamos a hacer”

Roberto Velázque, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC), habló con Tocá Madera por Radio Noticias sobre el corte que realizan en el puente Basilio Villarino.

“Nosotros recién comenzamos con esta situación de cortar el puente, pero venimos reclamando hace tiempo con conversaciones, pero dejaron de ser factibles y tuvimos que tomar la decisión de cortar”, expresó.

Luego, fue consultado sobre la continuidad de la medida de fuerza.

En este sentido, señaló que se van a quedar “hasta que no vengan a dar la respuesta de que vamos a tener obras, que vengan acá y den la cara frente a la gente. Si es necesario cortar los dos puentes para que tengamos solución de trabajo para la gente lo vamos a hacer ¿Por qué no?”.

Finalmente, resaltó que hubo mucho dialogo previo pero se llegó a un punto límite.

“Hemos hablado con todos, por eso llegamos a esta situación. No vamos a hacer algo sin tener una conversación, las hemos tenido, hemos buscado por todos los medios que esto no pase. Ellos sabían bien clarito que si no había una solución esto iba a pasar”, dijo.

“Mucho dialogo, mucho dialogo, es bueno el dialogo pero cuando no te cumplen, en dialogo se termina. Ya todos sabían lo que iba a pasar porque no tenemos obras y si no tenemos obras que hacemos”, finalizó.