Habrá que acostumbrarse al sonido de la barredora

El nuevo servicio de aseo urbano, con el equipamiento recién incorporado, recorrerá las calles de distintos sectores de la ciudad en forma intermitente.

Atravesará barrio por barrio, y tendrá un carácter complementario con el actual procedimiento manual tercerizado.

El diagrama de calles va a la par del barrido, y esto no reemplaza la tarea de barrenderas y barrenderos, sino que la complementa para una limpieza más profunda, se insistió desde la comuna capitalina.

El equipo móvil representa una importante incorporación en virtud de que no sólo barre calles, sino que también limpia cordones cuneta, y desobstruye pluviales.

Esto último facilitará que en los días de lluvia no habrá obstrucciones en los pluviales, y en consecuencia no llegará tanta resaca a los canastos que fueron colocados en los caños que lanzan agua al río. En consecuencia, habrá una mayor contribución al medio ambiente para que el río no tenga tanta polución.

La barredora de calles por sistema de aspiración (por corriente de aire) es de marca Scorza y fabricada en Oncativo, Córdoba, y es la primera vez en la historia de la ciudad que se dota al municipio de este tipo de servicios.

Está montada sobre chasis de camión, apto para servicio de barrido diurno y nocturno, en calles de ciudades, pueblos o parques industriales.

La descarga, previa apertura de puerta trasera, se realiza por vuelco de depósito a 50º, por accionamiento de cilindro hidráulico de doble efecto, frontal.

Está especialmente concebida para montar sobre chasis camión de un solo eje trasero (4 x 2), con capacidad de 13 a 17 toneladas de tierra.