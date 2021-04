“Pudimos tener la gran alegría que la nenas puedan empezar a competir”

Eduardo Finelli, dirigente del Futbol Infantil de la Asociación Deportiva y Cultural, dialogó con En el Ángulo sobre la habilitación desde el Consejo Federal para que las categorías no competitivas admitan equipos mixtos.

“Fue todo un proceso que comenzó con la iniciativa de los papás y de los profes del club. Cuando empezamos a hablar con otros clubes también tenían la misma situación, así que desde lo institucional no pareció lo más apropiado acompañar la decisión de los papás y sobre todo de las nenas que teníamos en la escuelita de fútbol”, contó.

“Notábamos que llegado un momento, estas nenas se tenían que ir a hacer otra actividad porque no tenían contención, no tenían donde desarrollarse a nivel deportivo, no había una competencia”, agregó

“Llevamos la propuesta a la Liga Rionegrina, hablamos con su presidente y todos los presidentes de los clubes. Se nos dijo que si, obviamente que no nos podían impedir la inscripción pero dependían de una aprobación, que se iba a elevar al Concejo Federal y de ahí a A.F.A para ver qué respuesta obteníamos”, siguió.

“Felizmente el fin de semana pasado, con el inicio de la primera fecha de formativas en la Liga Rionegrina, pudimos tener la gran alegría que puedan empezar a competir en las categorías 2010 y 2011.Así que formalmente ya están incorporadas y están jugando a la par de sus compañeros como lo venían haciendo en los entrenamientos”, resaltó.

Luego, explicó que este es un primer paso para la participación de las niñas en el fútbol porque todavía hay un franja etaria que sigue sin tener su lugar.

“Nosotros tenemos 3 nenas 2011 y una 2010 que pueden jugar. Pero también una nena 2009 que estamos viendo que le decimos para que pueda jugar”, reveló.

Así mismo, contó que recién a los 15 pueden empezar a jugar otros torneos y que a los “12 y 13 años, vos vez que no hay diferencia en lo físico. Nosotros apuntamos a eso, a que los clubes lo aceptemos, porque no son tantas las nenas que están jugando y no se puede hacer una competencia pura para ellas”.

Por último, se refirió al deseo de las niñas por jugar y la buena gestión de la Liga Rionegrina.

“Las nenas se han mantenido en su postura, le han planteado a los profes, a nosotros y a sus padres, que ellas quieren jugar al fútbol, no quieren hacer otra cosa. Entonces como institución tenés que entender ese reclamo y acompañarlo en la medida de las posibilidades”, dijo.

“Por suerte la Liga Rionegrina nos ha dado lugar, el presidente se ha movido, ha ido al consejo federal y nos trajo una grata noticia. Ojalá que se siga ampliando”, concluyó.