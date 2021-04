“No entiendo por qué los concejales de la oposición no cumplieron lo acordado”

Luego de un nuevo frustrado intento de sesión, que no se realizó ni el miércoles, ni viernes de la semana pasada, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Patagones, Julio Costantino, espera revertir la situación.

Consenso

Cabe recordar que el viernes último, al igual que el miércoles, por pedido de los obreros de la construcción agremiados en UOCRA, los concejales del Frente de Todos se solidarizaron con la situación de falta de trabajo por obras paralizadas y no dieron quórum para sesionar.

En conversación con Noticias, al ser consultado sobre qué ocurre en Patagones y porqué no se da continuidad a la sesión, expresó: “Necesitamos tener el quórum para poder avanzar. Debemos consensuar qué día quieren y a qué hora quieren seguir –por el bloque Frente de Todos. El Orden del Día está ahí, es una pena no poderlo tratarlo porque hay mucha gente que mando proyectos, que tiene inquietudes, que tiene necesidades y que están esperando la sesión”.

Y añadió que “en esto lo que dije que sí, es que hay que atender a la gente de la UOCRA con su necesidad. Hay que darles respuestas, hay que hacer las gestiones necesarias para que puedan retomar la continuidad laboral porque no hay nada más digno para un trabajador que llevar el pan a la mesa, pero a su vez, en forma paralela, se podría continuar con la sesión. No entiendo por qué los concejales de la oposición no quisieron o no cumplieron con lo que habíamos quedado. El miércoles pasamos a un cuarto intermedio hasta el viernes, fue votado por unanimidad”, remarcó Constantino.

En el transcurso de los próximos días, afirmó, “espero encontrar los denominadores comunes para que lo antes posible podamos continuar con la sesión. Es un deber que tenemos nosotros hacia los ciudadanos. A nosotros nos pagan para que sesionemos, para que trabajemos y estemos en la sesión. Es indispensable encontrar los consensos para ver qué día sesionamos”, finalizó Julio Costantino.