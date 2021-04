Boulevard en la Liga Rionegrina: “La idea es tratar bien la pelota”

Fabián Pinino Tolosa, quién estará a cargo de la dirección técnica de Deportivo Boulevard en la Liga Rionegrina, dialogó con En el Ángulo dialogó sobre esta nueva experiencia para el club.

“Arrancamos de cero, tenemos alrededor 38 chicos, la mayoría son chicos que estuvieron en cuarta y quinta de Boulevard, que dejaron de jugar y ahora se sumaron al proyecto. También sumamos algunos muchachos con experiencia, pero son muy pocos”, contó.

“La idea es tratar bien la pelota, pregonar un poco el fútbol que yo practiqué, pero el fútbol se va modernizando y hay que ir adaptándose también”, aseguró.

“El proyecto a largo plazo es poder sacar pibes, porque el club se quedó sin cuarta y muchos chicos se quedaron colgados, son ellos los que se sumaron y con los que estamos tratando de armar algo. La idea es hacer un proyecto con gente joven y que le quede un futuro a Boulevard”, agregó.

Deportivo Boulevard debutará ante Jorge Newbery y al respecto comentó que “tuvimos la oportunidad de jugar un amistoso con ellos, va a ser un lindo partido”.

“Nosotros arrancamos un poco tarde con el entrenamiento, por ahí no estamos todavía para competir al nivel de los otros equipos que vienen entrenando hace más tiempo, pero que vamos presentar pelea seguro”, continuó.

Por último, fue consultado sobre cómo se dio su llegada a la institución.

“No pensaba dirigir, pero me fueron a buscar, me gusto el proyecto, me entusiasme y arrancamos a ver qué pasaba con un grupo de jóvenes que les falta experiencia pero de a poco vamos a ir haciendo algo”, concluyó.