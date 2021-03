Julieta Prandi contó el calvario que vivió con su ex: “Me dijo que iba a recibir una corona fúnebre"

La conductora vive un calvario y espera ser escuchada en la Justicia de una buena vez. A dos años de su separación, su expareja Claudio Contardi está decidido a seguir atormentándola: la maltrató cuando convivían, se apropió de sus bienes, todavía merodea en su propiedad, y no cumple con su rol de padre.

Para exponer su caso, que es muy similar al que sufren miles de mujeres, decidió hablar sobre su lucha en Telenoche (eltrece). “Estuve desamparada por la Justicia y decidí salir a hablar”, advirtió.

Prandi contó que llegó a sufrir amenazas de muerte por parte de su ex. “Llegado diciembre de 2019, cuando ya había tramitado el divorcio, un viernes me desaparece el celular y el documento. Yo estaba incomunicada en mi casa. Llegó fin de año y yo vivía presa en mi casa. Un día me dijo: ‘Vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona (fúnebre)’”, relató.

Durante un pasaje de la conversación, Julieta explicó cómo Contardi manipuló a sus hijos para orquestar una mentira antes de su divorcio: “Metió en mi casa a su pareja, Cinthia, pero mis hijos tenían que decirme que ella era la niñera. Esa mujer tenía una hija, de 12 o 13 años, que dormía con Mateo, mientras Rocco, el más chico, dormía entre ella y él. Cuando hablábamos por teléfono no me podían decir nada, él digitaba todo”. Luego, agregó: “En la casa tenían que referirse a mí como la puti.. o la tilinga”.

Su calvario aún no termina y espera que la Justicia actúe. Pensando en el bienestar de sus hijos, ya pidió la recusación del juzgado que llegaba su causa y se encuentra a la espera de saber dónde fue reasignada.

Como admitió durante la charla con Leuco, hace un tiempo llegó a pensar que no quería vivir más, pero ya se encuentra fuerte y espera que su valentía ayude a otras mujeres que atraviesan lo mismo. “Ser famosa es mi seguro de vida, sino soy un número más”, lamentó.