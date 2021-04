Liga Rionegrina: el Apertura Femenino ya tiene definido el fixture

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Rionegrina definió el fixture del torneo Apertura de Primera División.

La vuelta a la competencia para las mujeres luego de un 2020 sin actividad debido a la pandemia de coronavirus será con un certamen que se jugará a dos ruedas y los ocho primeros equipos avanzarán a cuartos de final.

Los conjuntos que formarán parte del campeonato serán: Maragatas, Villa Linch, Villa Morando, Empleados de Comercio, Deportivo Boulevard, Sol de Mayo, Peña Azul y Oro y Deportivo Patagones.

FIXTURE APERTURA FEMENINO LRF

Fecha 1

Maragatas vs SL de Stroeder

Villa Linch vs Dep. Boulevard

Villa Morando vs Sol de Mayo

Dep. Villalonga vs Peña Azul y Oro

Emp. de Comercio vs Dep. Patagones

Fecha 2

Emp. de Comercio vs Maragatas

Dep. Patagones vs Dep. Villalonga

Peña Azul y Oro vs Villa Morando

Sol de Mayo vs Villa Linch

Dep. Boulevard vs SL de Stroeder

Fecha 3

Maragatas vs Dep. Boulevard

SL de Stroeder vs Sol de Mayo

Villa Linch vs Peña Azul y Oro

Villa Morando vs Dep. Patagones

Dep. Villalonga vs Emp. de Comercio

Fecha 4

Dep. Villalonga vs Maragatas

Emp. de Comercio vs Villa Morando

Dep. Patagones vs Villa Linch

Peña Azul y Oro vs SL de Stroeder

Sol de Mayo vs Dep. Boulevard

Fecha 5

Maragatas vs Sol de Mayo

Dep. Boulevard vs Peña Azul y Oro

SL de Stroeder vs Dep. Patagones

Villa Linch vs Emp. de Comercio

Villa Morando vs Dep. Villalonga

Fecha 6

Villa Morando vs Maragatas

Dep. Villalonga vs Villa Linch

Emp. de Comercio vs SL de Stroeder

Dep. Patagones vs Dep. Boulevard

Peña Azul y Oro vs Sol de Mayo

Fecha 7

Maragatas vs Peña Azul y Oro

Sol de Mayo vs Dep. Patagones

Dep. Boulevard vs Emp. de Comercio

SL de Stroeder vs Dep. Villalonga

Villa Linch vs Villa Morando

Fecha 8

Villa Linch vs Maragatas

Villa Morando vs SL de Stroeder

Dep. Villalonga vs Dep. Boulevard

Emp. de Comercio vs Sol de Mayo

Dep. Patagones vs Peña Azul y Oro

Fecha 9

Maragatas vs Dep. Patagones

Peña Azul y Oro vs Emp. de Comercio

Sol de Mayo vs Dep. Villalonga

Dep. Boulevard vs Villa Morando

SL de Stroeder vs Villa Linch