La madre de Rocío Oliva trató de “cucaracha” a Dalma y amenazó a Villafañe

“¡No miraré jamás el peor programa de la tele, pero la “Tata está dejándolos mudos” es trending topic. ¡El que va con la verdad, nunca tiene miedo! Qué lindo tener una mamá tan genia (lamento que no te haya pasado, ‘mi ciela’)”, escribió Dalma en su cuenta oficial de Twitter.

A este enfrentamiento se sumó luego Mónica Islas, la madre de Rocío, que a pesar de haberse mantenido con un perfil bajo en los medios, decidió romper el silencio y contestarle a la hija del “Diez”. “Por favor, decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo que cuando yo hable las dejo a ella y a la madre chiquititas”, escribió en un mensaje que le envió a Rodrigo Lussich y que el periodista leyó esta tarde al aire en el programa “Intrusos”.

Por otra parte, Islas hizo referencia a algunas declaraciones previas en las que fue acusada de manipular al astro para beneficiarse económicamente. “Yo no soy una chorra. Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha”, agregó en referencia a la hija mayor de Villafañe.

Ya al final de su mensaje, fue con todo contra la ganadora de MasterChef Celebrity. “Rocío tiene la madre que le tocó, pero que no me tilden de chorra, vividora y mentirosa en el mundo entero. Ayer Claudia les mintió a todos”, cerró.

El llamado de Claudia Villafañe a Polémica en el Bar

Cansada de las constantes acusaciones y los reproches, la madre de Dalma y Gianinna rompió el silencio y cruzó a Oliva al aire en Polémica en el bar (América). “Si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”, sentenció.

Contrariamente a lo que se dice, ella aseguró que mantenía diálogo con el exfutbolista. “Tengo llamadas de Diego del día 21 de noviembre. Que no lo hiciéramos público no quiere decir que no habláramos. Los dos sabíamos separar muy bien las cosas”, remarcó.

Acto seguido señaló que Rocío estaba al tanto del vínculo que mantenían y la panelista preguntó: “Si ustedes hablaban y sabían que me amaba y demás, ¿cómo pudieron darse el lujo de impedir que me despidiera de él’”. “Yo te dije que se lo preguntes a Víctor Stinfale. Yo no fui”, sentenció Claudia.

Tras un intenso ida y vuelta, Villafañe remarcó que llamó al programa para aclarar lo tantos sobre los dichos del abogado de Matías Morla, que es señalado por la familia como uno de los principales responsables de la muerte de Diego Maradona.

AUDIO: TELEFE NOTICIAS