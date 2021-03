Vecinos prefieren atenderse en Stroeder para no ir al hospital de Villalonga

Al cumplirse un mes del hecho los vecinos saldrán nuevamente a la calle a pedir justicia, pero también a reclamar por mejor atención en el nosocomio.

En conversación con este medio la concejal del Frente de Todos, Noemí Cordoba, adelantó a Noticais que la actividad se realizará el jueves a las 20 hs, pero también se refirió al malestar de los vecinos con el funcionamiento del hospital Arancibia.

Dolor y bronca

Consultada por cómo está la localidad casi un mes del hecho, expresó que “hay mucho dolor y bronca. El abogado de la familia empezó actuar desde el primer momento y la fiscalía también, van a llegar hasta el final. En ese sentido nos quedamos tranquilos, pero por otro lado no hubieron cambios en el hospital y eso molesta”.

Después de la renuncia de la Directora, Paula Zarich, "no hubo cambios, todo sigue igual y estamos a las puertas de otra ola de pandemia de Covid19”.

Al día de hoy, “la gente tiene que concurrir al hospital muchas veces no quieren hacerlo. Llaman por teléfono y pregunta quiénes están de guardia, según el médico que esté van, sino se van a Stroeder. Esto no puede seguir ocurriendo”.

Según afirmó, “desde el Municipio no se ocuparon de hacer cambios. Propuse hacer un audiencia pública para elegir las nuevas autoridades, pero no tengo respuestas”.

En la localidad, en tanto, “queremos que la gente sea bien tratada, no queremos que nos atiendan por una ventana, con vecinos esperando en la vereda. No sé porqué tienen tan poca humanidad y tan poco profesionalismo. Tengo un montón de denuncias que he llevado a Carmen de Patagones y no les han prestado atención”.

Sin oxigeno

Al ser consultada por esas denuncias, comentó que “hubo un caso terrible de una persona internada con COVID que no tenía timbre en la sala y se le terminaba el oxigeno, como no la atendían tuvo que llamar por teléfono a su familia para que a las 2 de la madrugada vayan al hospital y pidan el cambio de oxigeno. Esto no puede seguir así”.

En reclamo de justicia por la muerte de Martín Ferreyra, pero también en reclamo de cambios en el nosocomio, “el 1 de abril haremos una marcha a las 20 horas. Hasta ahora está confirmada, igualmente estamos esperando ver qué nuevas medidas llegan desde Provincia. Para la ocasión estarán presentes la madre y la tía del menor", finalizó Noemí Córdoba.