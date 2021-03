Patagones sigue a la espera de nuevas dosis de vacunas contra el COVID19

Patagones sigue a la espera de la llegada de primeras dosis de vacunas para continuar con el cronograma previsto, el cual tuvo que suspenderse la semana pasada.

Sin novedades

En conversación con Noticias, la coordinadora de Programas Sanitarios Patagones, Mabel Guzman, informó que “hasta ahora no tenemos novedades, sabemos que estaban llegando alrededor de 4 mil dosis a Bahía Blanca, pero a Patagones todavía nada. Incluso todavía no nos habilitaron el turnero, eso quiere decir que no nos envían vacunas”.

Si bien hasta el sábado en la ciudad cabecera de distrito se estuvo aplicando segunda dosis de la vacuna Sputnik V a pacientes, “lo concreto es que no han llegado primeras dosis para retomar el turnero, que no lo armamos nosotros sino que nos viene de Provincia”.

En este orden, añadió que “lo que nos han dicho es que supuestamente envían a los grandes conglomerados, pero no tienen en cuenta que Patagones Viedma hay una gran población, somos una Comarca. Esperemos que haya novedades esta semana, pero por ahora no tenemos nada. No tenemos noticias de continuidad de vacunación”, aseguró Guzman.