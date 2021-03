Reparan y proyectan nuevos fogones para la costanera de Carmen de Patagones

Ante el deterioro que presentan producto de hechos de vandalismo, el Municipio de Patagones reparará los fogones ubicados en la costanera de Carmen de Patagones y colocará otros en nuevos sectores.

Según informó el subsecretario de Servicios, Alberto Castillo, en el transcurso de los últimos días desde su cartera presentaron un proyecto a Obras Públicas para llevara adelante las mejoras y realizar nuevos fogones.

Proyecto fogones

Consultado al respecto, comentó que “estuvimos reunidos con Obras Públicas y acordamos un plan de trabajo porque estamos proyectando reparar los fogones de la costanera, pero también armar nuevos en otros sectores”.

Además, comentó, “también tenemos pensado armar bases en forma circular para que la gente pueda hacer comida al asador, que ahora no hay. La idea nuestra es aportar ese beneficio para vecinos y ocasionales turistas”.

Al respecto, comentó que “hemos visto que usan muchos las H, pero en la parte de atrás y plantan asadores, entonces eso por ahí se perjudica a los fogones que lamentamblemente hoy están muy destruidos”.

Ante este panorama, “la idea es reparar las H, agregar algunas más, pero a la vez hacer estas bases con forma circular como para plantar algún asador. S está avanzando con el proyecto, estamos hablando con un proveedor local, que algo nos va aportar, así que cuando podamos vamos a comenzamos con el trabajo”.

A la par de estas acciones, “tenemos pensado poner en marcha una campaña para generar conciencia y que luego los vecinos no los rompan. Sabemos que hay gente que va y le gusta hacer un asado en la costanera, pero quienes los rompen no es la gente que los usa, sino quienes andan en la madrugada y la verdad no sé porqué se las agarran con los fogones”.

En marcha

La iniciativa está en marcha porque “nuestra intensión es que para la próxima temporada haya nuevos fogones, también con asadores y ampliar en otros sectores como pueden ser debajo del puente Ferrocarretero o también en la primer bajada”.

Actualmente, comentó Castillo, “la mayoría de los fogones están destruidos, habrá que desarmar y volver armararlos”.