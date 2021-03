Wanda sorprendió a todos contando su tip secreto de belleza

La mediática de 34 años comparte gran cantidad de contenido en sus redes sociales: su vida familiar, su pasión por la moda y ahora le sumó: sus trucos de belleza.

"¿Compartimos secretos de belleza?", escribió la esposa de Mauro Icardi en su publicación de Instagram.

Enseguida enumeró: "Nunca me voy a dormir sin limpiar mi piel. Utilizo por semana al menos dos o tres tipos de máscaras diferentes. No tomo alcohol, no fumo, no consumo gaseosas. Tomo más de dos litros de té verde al día".

Inmediatamente su posteo fue likeado y comentado por miles de seguidores. Y como todo contenido en una red social, cosechó “amores” y “odios”.

También hubo lugar para el humor cuando una seguidora escribió: "Muy linda Wanda pero que vida de mierd..., tomate un fernet y dejá de joder". "En mi dieta no tengo fernet", contestó la empresaria junto a un emoji de una carita riendo.