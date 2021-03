Italo Pisani: "La Policía fue inoperante y la Justicia no va a detener a nadie"

La democracia es el camino, lo que sucedió el martes último en la sede del Diario Río Negro fue gravísimo. Hubo repudios generalizados por la violencia desatada contra el matutino y expresiones de solidaridad para con los integrantes de ese medio periodístico.

"Casos como este afectan gravemente la convivencia democrática y social y resulta imprescindible que se asegure la integridad de quienes deben desarrollar su labor periodística con absoluta normalidad", se indicó desde El Cordillerano.

La agresión en las instalaciones del medio periodístico en su central de General Roca se produjo en horas del mediodía, cuando una columna de manifestantes -con pecheras de la CTA Autónoma- ingresó por la fuerza y agredió al personal tras el regreso al edificio del Poder Judicial donde se le formularon cargos por abuso sexual a Miguel Báez, líder del grupo Odel (Organización de Desocupados en Lucha). "No recuerdo un suceso de esta naturaleza, tan demencial, tan bárbaro, tan impune", indicó Italo Pisani, editor responsable del centenario periódico.

Pisani consideró que "el ataque fue inédito para nosotros, en un diario de casi 109 años que vamos a cumplir ahora el 1° de Mayo. Llevo 40 años en el diario y no recuerdo un suceso de esta naturaleza, tan demencial, tan bárbaro, tan impune, entraron, rompieron el hall central donde está publicidad, la recepción y exigían a viva voz que baje el periodista Luis Leiva", y agregó: "tras cartón empezaron a pintar leyendas de amenazas de muerte hacia él, vandalizaron todo, le pegaron a dos recepcionistas y al fotógrafo también, hicieron un destrozo descomunal, todo bajo la pasividad de la Policía, porque el destacamento principal lo tenemos enfrente, a 40 metros, cruzando las vías y durante el transcurso de los 40 minutos de ataque no apareció ningún agente, recién cuando se fueron llegaron dos".

Relató el editor a través del programa "El Expreso Periodístico" que se emite por El Cordillerano Radio (93.7) que "hubo una impunidad total, porque incluso tenían las pecheras puestas, estaban con el rostro descubierto, es el mismo grupo que ya había protagonizado incidentes graves, con el sitio a una delegada nacional de Acción Social, con la quema del auto de la hija, roturas en el municipio, en la dependencia provincial de Acción Social, en General Roca. Ocho causas lleva el líder, y se movieron con una impunidad tal, que tras el ataque se fueron a comer una gran choriceada".

Sobre si los atacantes están relacionados con Miguel Báez, con la organización que se llama Odel y además consultado sobre quién "lo banca" a Báez, refirió Pisani que "es una organización que uno supone marginal, pasa que eran 100 personas las que se manifestaron, 50 las que entraron, llegaron movilizadas en colectivos que alguien pagó, desde distintas ciudades de la provincia de Neuquén y también de Río Negro, comieron esa choriceada descomunal. Se financian evidentemente con planes y dinero del Estado, eso nos han dicho desde Acción Social, aunque no hay cuentas rendidas de esos montos".

Dentro del mismo esquema indicó que "también se encuentra la protección de la CTA Autónoma, que ahora trata de despegarse de este núcleo. Acá hay un punto que es la calidad de las instituciones, de los organismos, de los nucleamientos sindicales y sociales. Existen muchos ejemplos y muchas organizaciones que tienen en sus filas personas beligerantes, generadoras de violencia, casi con actuaciones anárquicas. Hay grupos patoteros dentro de las organizaciones sindicales, grupos extorsivos, los hay y los hubo en Bariloche, los hay en el Alto Valle, concretamente en el gremio de la Fruta y a nivel nacional también, con Camioneros".

En el mismo rumbo Pisani señaló que "el problema es que estos grupos beligerantes hacen mucho daño, creo que es deseable que exista un debate profundo dentro de los gremios, como lo hizo ahora la CTA para que se desprendan de estos individuos".

Cuando se le mencionó que es evidente que se necesita mantenerse dentro de la ley, explicó: "exacto, por eso fue muy conmovedor el mensaje de muchos ciudadanos, de políticos en defensa de la libertad de expresión, tanto a nivel nacional, como internacional, recién desde EE.UU. nos llegó una nota del Comité de Protección de Periodistas Internacionales, una especie de Cruz Roja del periodismo, que trabaja en otros lugares en defensa de representantes de prensa que son golpeados o asesinados por solamente cumplir con la labor, que es lo que estaba haciendo Leiva”.

Para Italo Pisani es fundamental que "el mensaje contundente también sea hacia la Justicia, porque les están diciendo que tienen que actuar con eficiencia, con rapidez, formular cargos, detenciones de esta gente, de patoteros, porque si no se está enviado un mensaje inquietante hacia la sociedad. Estos grupos violentos, no solo escrachan e insultas a periodistas".

Existe de esta manera una indefensión del ciudadano como por ejemplo "en el ese caso de la funcionaria de Acción Social, pero también le puede pasar al ciudadano común. Está sucediendo en las empresas, que son bloqueadas. Hemos visto en mensajes viralizados una impotencia de los empresarios que no pueden trabajar o de los trabajadores mismos. Se trata de lo mismo, hay que producir señales claras, y eliminar la pasividad de la Policía al momento de no intervenir cuando se está enfrente de las acciones violentas".

Como repudio, como adhesión, pero no como una solución rápida "he recibido la llamada de la gobernadora Arabela Carreras, luego del jefe de la Policía, el subjefe vino a verme, el jefe del Destacamento de enfrente también. La explicación que está en la superficie es la inoperancia, porque te dicen ‘llamaron al 911 o al 101, es el comando’, qué nos importa si es el comando, es la Policía y se supone que todo esto fue organizado y la alarma nuestra, para robos, está conectada directamente a la unidad, de modo que la hicimos sonar y tampoco vinieron" e indicó: "acá lo que tiene que hacerse es iniciar sumarios y desplazar a todos estos inoperantes que están al frente de las instituciones porque si no cualquiera puede interpretar que hay una connivencia".

Ya con respecto al accionar judicial refirió que "temo ser pesimista con respecto a la actuación de la Justicia, me parece que no van a detener a nadie, espero equivocarme, pero creo que de esto sabemos bastante, hay ineptitud, hay casos que se están ventilando 15 o 18 años después, en definitiva no hay mucho que esperar. Los elementos están claros, las filmaciones, las fotografías, las identidades y hay un historial de violencia que amerita actuar con mucha contundencia, esperemos que lo hagan, ya que se trata de luchar por el imperio de la ley, en realidad se trata de eso, se trata de todas las garantías que el ciudadano debe tener y las instituciones también".