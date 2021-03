Continúan los controles en el acceso al Distrito por Juan A. Pradere

La Delegación Municipal de la localidad recuerda a los vecinos que continúan de forma permanente los controles que iniciaron en marzo, del 2020, con motivo de la pandemia del COVID, que buscan fortalecer las medidas de prevención para la propagación del virus.

Es importante aclarar que, una vez habilitado el turismo a nivel nacional, la frecuencia de los mismos fue intermitente, teniendo en cuenta las nuevas medidas de circulación.

Operativo

No obstante, permanece el operativo de control en el puente, desde las 04 a las 07 de la mañana, todos los días; fiscalizando el ingreso de todas las personas que trabajan en la zafra de la cebolla, con la realizaron del control individual de la temperatura, la revisión de la documentación y el control en los vehículos –ingreso y egreso- para que cumplan con el 50 por ciento de la carga; con barbijos, alcohol en gel y separados en asientos de por medio.

Este dispositivo, se complementa con las permanentes inspecciones a los galpones de empaque de la zona y a los camiones que ingresan a los mismos.

En ese sentido, la delegada municipal, Rosana Teruel, indicó que “en Pradere tenemos un solo galpón en funcionamiento desde febrero y, si todo funciona bien, trabajará hasta junio en la producción de cebolla, respetando todas las medidas que indica el protocolo de prevención del COVID”.

Asimismo, para llevar tranquilidad a la comunidad, Teruel informó que “los camiones que ingresan a cargar no están en contacto con la gente que está trabajando en el galpón, ni siquiera con el cargador, y utilizan un baño especialmente para los camioneros y no puede haber más de dos camiones cargando en el galpón; no se quedan en el pueblo, pernoctan en la estación de servicio habilitada por la Provincia para este tipo de transportes y cuando se juntan más camiones esperan su turno en ese lugar”.

Del mismo modo, la delegada destacó el trabajo mancomunado de las distintas fuerzas de seguridad y áreas municipales que intervienen; Policía comunal, Inspección y Salud.

“Se trabaja en conjunto, toda la semana, y cuando es necesario se refuerza la frecuencia”, indicó.

Aislamiento

Para finalizar, Teruel indicó que “se continúa con los aislamientos en el caso que vengan a trabajar desde otros lugares donde circula el virus. En ese caso, se hacen los días de aislamiento; como sucedió con 35 trabajadores que llegaron a la localidad en el mes de febrero: se los controló desde salud y empezaron a trabajar después de haber cumplido el plazo de aislamiento de 14 días".

“En Juan A. Pradere se continúa con los operativos de control, tanto en la planta urbana, como en la zona rural, para garantizar la salud de toda la comunidad del Distrito”, enfatizó Teruel.