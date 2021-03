Abogado de la familia de Guadalupe afirmó que “tendrá que responder el Estado”

"Se va a extinguir la acción penal con la muerte del imputado", explicó el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien agregó que ahora la familia "va a ir claramente contra los funcionarios que no actuaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Asimismo, el letrado explicó que "obviamente el proceso contra Quintriqueo no va a seguir adelante" pero se iniciará "una causa penal contra el juez que renunció" y además "un juicio contra el Estado".

Cabe recordar, que el titular del Juzgado Multifueros de Villa La Angostura, Jorge Alberto Videla, de 70 años y a punto de jubilarse, presentó su renuncia al cargo en medio del repudio social por su actuación ante las denuncias realizadas por Guadalupe contra su expareja Quintriqueo por violencia de género.

Fuentes judiciales informaron que, además de la renuncia, Videla solicitó una licencia de 15 días, lapso en que Consejo de la Magistratura debe resolver si acepta o no su dimisión.

En este sentido, el letrado aseguró que "estaba todo listo para presentar el juicio político" contra el juez Videla, ya que "las denuncias (de Guadalupe) no fueron comunicadas a la Fiscalía" ni se tomaron las medidas adecuadas "cuando el riesgo era alto".

"La justicia machista y la justicia con falta de compromiso matan", expresó el abogado al considerar que "hay que disponer un cambio muy rápido y muy de raíz".

"No se puede sostener el discurso de propiciar que las personas hagan denuncias frente a actos de violencia y delegar esa responsabilidad de cuidado y protección a quienes no la asumen", agregó.

Por tal motivo, Hertzriken aseguró que la familia "va a ir contra los funcionarios que no actuaron por incumplimiento de sus deberes" y explicó que en el caso del juez, debido a su renuncia, "se extingue el juicio disciplinario pero no su responsabilidad penal ni la responsabilidad económica del Estado".

"Claramente hay una responsabilidad del Estado, la vamos a señalar claramente y vamos a propiciar la investigación penal de estas conductas", enfatizó.

El representante de la querella dijo que estuvo reunido con el intendente de Villa La Angostura, quien le contó que el equipo disciplinario con el que cuenta el municipio "el 12 de febrero le dijo al juez por escrito que Guadalupe estaba siendo amenazada de muerte con un cuchillo de forma reiterada".

"Acá no hay malos entendidos, hay inacción y falta de compromiso por parte de la administración de Justicia, eso es lo que pretendemos remediar, porque lo irremediable es que tenemos a una jovencita de veinte años con una criatura de un año absolutamente desprotegida", expresó el abogado, quien aseguró que para la familia de la víctima "el resultado es devastador".

"La familia no tiene ningún tipo de solución a esta cuestión, que con muy poquito se podría haber evitado", concluyó.

Además del femicidio de Guadalupa, a Quintriqueo lo iban a imputar por tentativa de homicidio contra el joven policía Roberto Yevenes, la última pareja de Guadalupe, que resultó gravemente herido al intentar defenderla.

Pero también hay otra investigación en curso para deslindar y atribuir responsabilidades por el segundo intento de suicidio de Quintriqueo, que lo hizo mientras permanecía internado en el Hospital Oscar Arraiz, pocas horas después de matar a Guadalupe y herir a su novio. Trascendió que la policía inició el sumario interno de los efectivos policiales.

Fuentes allegadas a la investigación indicaron que el femicida estaba consciente y esposado, al menos una de sus manos. No obstante, pudo tomar una de las vías que tenía conectada y se ahorcó.

La justicia había dispuesto la custodia policial de Quintriqueo. No sólo para que no se escapara, sino para que no se autolesione, en virtud de que había intentado hacerlo horas antes cuando fue detenido.

La fiscalía deberá determinar las circunstancias y quién había sido la última persona en verlo.