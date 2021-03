Rodrigo, el vendedor de frutillas, quiere conversar con el intendente Pesatti

Rodrigo Guzmán, quien recibió una advertencia de no vender más frutillas debajo del Puente Seco, está pasando momentos de mucha angustia porque hace dos semanas que no recibe los mismos ingresos y debe a mantener a su familia compuesto por su pareja y tres niños.

Desde que los inspectores de la Municipalidad de Viedma no lo dejaron comercializar más "las frutillas que come Messi", el eslogan usado en la calle, Rodrigo hace changas menores. Sin embargo, lo poco que le pagan rápidamente se le va en leche, pan o cualquier alimento básico.

Al muchacho que sólo quiere trabajar, hoy le cuesta apoyar la cabeza en la almohada, debido a que ya debe 3 mil pesos de alquiler y sufrió una irrecuperable pérdida con todas las frutas que se le pudrieron.

Desesperado, como cualquier cabeza de familia que no tiene un sustento económico, ahora Rodrigo está pidiendo poder conversar con el intendente Pedro Pesatti.

Ya sea de cadete, de cafetero o barrendero, lo único que desea es tener un ingreso genuino para responder sus necesidades y obligaciones.

En ese sentido, dijo a Noticias: "Yo no quiero que me regalen nada, la situación no está fácil y ellos me quieren cobrar y no me alcanza. Ese día yo perdí como 8 mil pesos porque se me pudrieron las frutillas y eso no me lo devolvió nadie".

"Yo quiero trabajar bien, como corresponde, no quiero ser millonario sino tener un sustento" enfatizó ni más ni menos.

La etiqueta que se le conoce al vecino es de "vendedor de frutillas", pero cuando se va la época alta de esta sabrosa fruta también vende pescados, pinta casas y hace todo tipo de trabajo para llevar el pan a la mesa.

"Cuando hacía 40 grados de calor, yo estaba debajo del puente, de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche parado con un cartel en la mano, para poder subsistir. Demostré que yo no soy ningún cómodo ni vivo de nadie, lo único que quiero es trabajar" explicó.