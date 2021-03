La pregunta de Bilardo, que sigue sin saber de la muerte de Diego Maradona

Carlos Salvador Bilardo cumple 83 años este martes. Afectado por un serio problema de salud neurodegenerativo, el exentrenador que llevó a la Selección argentina a la conquista del Mundial 1986 atraviesa el que es acaso su cumpleaños más especial ante la ausencia de su hijo pródigo, Diego Armando Maradona. El DT campeón del mundo, claro, nada sabe al respecto.

Su hermano Jorge Bilardo reconoció que no le dijeron nada de lo ocurrido con el Diego, aunque en algunos momentos el Doctor llegó a sospechar algo. "Carlos no se enteró ni de la muerte de Sabella ni de la de Maradona. Los partidos los ve, pero con volumen bajo. El otro día me dijo: 'Hay muchas banderas de Diego, ¿qué pasa?'", contó durante una entrevista con Cielosports.

Sus familiares creen que sería un golpe demasiado duro para Bilardo enterarse de la pérdida del Diez, su as de espadas para llegar a la cima del fútbol mundial en México 1986 y con quien, pese a los desencuentros propios de las personalidad de uno y de otro que en distintos momentos de sus vidas los separó, terminó reconciliándose nada menos que en una cena de los campeones de aquella gloriosa Copa.

Bilardo atraviesa una etapa complicada en su vida: se encuentra alejado del mundo del fútbol, que junto a la medicina fueron sus dos grandes pasiones. Atendido por su familia y por profesionales de la salud, lleva adelante un tratamiento para el síndrome Hakim Adams que lo aqueja.

Desde hace más de un mes vive en un departamento en Capital Federal con atención médica permanente, luego de un largo tiempo de internación en una clínica especializada para el tipo de tratamiento y rehabilitación que requiere. "Duele porque él era muy activo, te llamaba a cualquier hora. Te llamaba a las 3 de la mañana. Cambió el ritmo de su vida", dijo Jorge Bilardo. Y agregó: "Si esto mejora, pensamos llevarlo al Country y hasta quizás a la cancha. Ve su estatua y se ríe".