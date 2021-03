Mendioroz reclamó "ni una gota más de nuestros excrementos al río"

El ambientalista Elvio Mendioroz pidió la palabra a Noticias, tras las declaraciones del intendente José Zara de hacer controles más seguidos sobre las aguas del río Negro.

Anticipó además que este miércoles, a las 10 horas, tendrán una reunión con la Comisión de Medioambiente del Concejo Deliberante.

En este sentido, remarcó que los vecinos autoconvocados por la no contaminación del río "exigimos el volcado cero de las cloacas al río".

"Ya no más hipocresías con esta cuestión, queremos las cloacas a las bardas tratadas para riego forestal ¿Qué es este absurdo anacronismo e incongruente de volcar nuestros excrementos al río? Es la misma agua que después vamos a beber cuando el río crece" enfatizó.

Respecto al encuentro con los ediles, propondrán que la obra de volcado cero se financie por igual a través de los distintos organismos competentes: Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el Ente Nacional de Obras Hídricas, Aguas Bonaerenses y la Autoridad del Agua.

Y cuestionó declaraciones del secretario de Obras Jorge Isaac, quien le pasó la pelota a la provincia. "La provincia es muy amplia y hay organismos específicos que reconocen el tema y tienen que solucionar decididamente este tema, ni una gota más de nuestros excrementos al río".

Mendioroz aclaró que este pedido no tiene ningún tinte político partidario, ya que "todos bebemos la misma agua, los concejales de Patagones, los concejales de Viedma, no hay persona de Viedma y de Patagones que no sepa de qué se trata este tema".