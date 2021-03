Cuatro perros atacaron a una mujer a bordo de una moto

Tras la nota de perros peligrosos sueltos en la vía pública, Luján Luna, una vecina que trabaja como barredora contó el ataque que sufrió en primera persona.

Si bien no pasó a mayores, como otros casos contados recientemente, la mujer fue amenazada por cuatro canes de tamaño medio.

Todo sucedió el pasado viernes por la tarde, cuando circulaba en una moto para ir a trabajar. Uno de los animales le clavó los dientes a una de las zapatillas que llevaba puesta y no la soltó por una cuadra, mientras que los otros tres intentaron morderla en una pierna.

El punto del incidente fue en Costanera y Belgrano y se trasladó hasta la zona de la fuente Pucará; es decir, hasta 25 de Mayo y Avenida Villarino.

Luján explicó: "Me quedó raspado el talón, pero no me alcanzaron a morder porque tenía una zapatilla gruesa. Pero esto pasa siempre, una vez me mordió un perro en la calle Buenos Aires y la plaza y ahora no paso más porque me da miedo".

Contó que ayer a la mañana volvió a trabajar y los perros siguen igual, pero ésta vez no la atacaron porque estaba a pie.

Relató además: "No es la primera vez que veo a estos perros, así que para mí que es de alguien que va a ese lugar y va con los perros, hay muchos perros sueltos y nosotras que barremos todos los días lo vemos siempre".

Y recordó de forma traumática: "De los nervios que tenía no me pude sacar el casco y pegarles, había gente por todos lados y nadie me ayudó. Si me llegaba a morder uno de los perros me tiraba de la moto y me agarraba otro también, fue una situación muy fea".

"Quedé asustada, estaba temblando y pensé cualquier cosa porque si me tiraban de la moto me hubieran mordido" enfatizó.