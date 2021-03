La inflación subió 3,6% en febrero y acumuló un 40,7% anual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer esta tarde la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de vida), con una inflación de 3,6% en febrero.

De esta manera, el ritmo de suba de precios marcó una desaceleración respecto al 4% que había mostrado tanto en diciembre como en enero. El acumulado de los últimos doce meses es de un 40,7%, mayor que en enero, cuando fue de 38,5%.

El Índice de Precios al Consumidor -IPC- desaceleró hasta 3,6% mensual en febrero. En los últimos dos meses había alcanzado 4,0%. El IPC general varió 40,7% en términos interanuales, muy por debajo del 50,3% interanual registrado el mismo mes de 2020.

El retroceso del IPC respondió principalmente a los Regulados que aumentaron 2,2% mensual (vs. 5,1% mensual en enero), con fuerte desaceleración de Comunicaciones (1,8% vs. 15,1% en enero) con la obligación de retrotraer las subas aplicadas en enero, aunque con subas autorizadas en combustibles, tabaco, y algunos servicios y transporte en el interior del país

A su vez, los Estacionales se mantuvieron en 3,1% mensual (vs. 3,0% en enero), con subas en verduras, indumentaria y en el caso de hoteles y restaurantes por la temporada de verano. En tanto la inflación Núcleo subió 4,1% mensual (vs. 3,9% en enero)

Por división, impulsó la desaceleración de la inflación Alimentos y Bebidas que recortó su tasa de aumento hasta 3,8% mensual (vs. 4,8% en enero). Dentro del rubro se destaca la desaceleración de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (vs. 7,9% en enero) por la implementación de acuerdo con frigoríficos y de Frutas hasta 6,7% mensual (vs. 9,7% en enero)