Video: un conductor hizo reversa y le rompió el paragolpes a un auto

Una mala maniobra, para salir del estacionamiento de un supermercado, acabó con la rotura del paragolpes de un auto.

Fue este miércoles a las 12.30, en el comercio Ultramarket de la avenida Francisco Leloir.

El conductor de una camioneta Renault Oroch salió del aparcamiento en reversa, de manera aparatosa, e impactó contra un Chevrolet Corsa. Inmediatamente, se fue del sitio y por una columna no se pudo leer la patente.

Jonathan Colombil, nieto de la dueña del vehículo, empezó una búsqueda en Facebook. Allí expuso: "Supongo que no diste cuenta o supusiste que no le hiciste daño, aunque no te bajaste a verificar". "Te dejo mi teléfono y el de mi abuela para que te comuniques con nosotros y repares el daño: 2920210188 / 2920543705", completó.

El muchacho, que compartió la filmación del hecho, dijo a Noticias que su abuela tiene seguro contra terceros pero desde la aseguradora le solicitan los datos de la otra parte.