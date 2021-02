Estalla el calor: el fin de semana arranca con 39 grados

Después de una semana con agradables temperaturas, hoy viernes habrá una máxima ni más ni menos que de 39 grados centígrados. Será una jornada para pleno disfrute en el río o en la playa.

El sábado el termómetro bajará bruscamente a 25 grados como máxima, mientras que el domingo se proyectan 29 grados.

Ante días de intenso calor, se recomienda beber agua con frecuencia, no abusar de bebidas con cafeina, alcohol o azúcar, mantener los ambientes ventilados y evitar actividad física entre las 12 y las 17 horas.

También se recomienda usar ropa ligera y clara, elaborar comidas frescas y no exponerse a los rayos del sol sin protección.

Como se sabe, también debe tener especial cuidado por el covid-19 en los espacios comunes: use alcohol en gel y barbijos, mantenga distancia social y no comparta elementos personales con quienes no forman parte de su grupo conviviente.