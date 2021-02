Desde el transporte hasta los desagües, hay múltiples reclamos en El Cóndor

Ya con la temporada de verano encima, el balneario El Cóndor presenta una serie de situaciones a resolver, para los turistas como así también para los propios residentes.

Desde la Junta Vecinal se informó una batería de requerimientos expuestos al intendente Pedro Pesatti y a la delegada de la villa Verónica Barrera.

Al respecto, manifestaron: "Si bien lo que nos dicen no coincide con el estado en que se encuentra nuestro balneario, queremos no perder la esperanza de que prontamente veremos los resultados del trabajo que ellos están realizando. Comprendemos la situación actual de pandemia pero también comprendemos que es necesario adaptar las realidades".

Citaron como uno de los temas prioritarios el transporte público de pasajeros. Sobre ello, mencionaron que en marzo se elevará el pliego licitatorio con modificaciones. El Ejecutivo podrá realizar cambios de horarios, frecuencias y recorridos cuando se crea necesario y conveniente una vez licitado. Mientras tanto seguirá la empresa actual brindando el servicio, dependiente del municipio.

Por otro lado, se pidió que contemplen agregar personal municipal para que trabaje en las calles, ya que se cuenta con muy pocos trabajadores al servicio de la villa en su creciente población. "Nos explicaron que no cuentan con el presupuesto necesario, ya que hoy en día hay empleados que no pueden trabajar por ser personas de riesgo pero que el sueldo sigue vigente. Es decir, que el municipio no tiene forma de contratar nuevos trabajadores" explicaron.

Un tercer ítem fueron las bocas de tormentas y desagües. Detallaron: "Se está trabajando en arreglar con prueba y error. Teniendo en contra la falta de maquinaria y el escaso presupuesto con el que se cuenta para alquilar las máquinas que se necesitan".

Respecto al sistema de riego y placero, notificaron que también hay labores para poner en condiciones los espacios verdes y analizan la manera de contratar a una persona que cuide de ellos.

Asimismo, pidieron que se establezca un colegio secundario presencial, que se garanticen los servicios básicos en la toma 1 de Mayo y mejoramiento del patio gastronómico del Paseo de los Artesanos.

Además, exigieron un programa integral para la sede vecinal y un posible SUM, que haya iluminación camino al Pescadero, más personal en el Centro de Salud y que se arreglen los paredones caídos en la costanera.

Finalmente, solicitaron un servicio de recolección de basura más eficaz y una pronta solución a los problemas cloacales.

Desde la Junta enfatizaron: "Creemos que si nos comprometemos la mayoría de los residentes, en colaborar cada uno desde su lugar, podríamos poner en alto el estado del lugar que elegimos para vivir".