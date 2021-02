Vacunación contra la Covid 19: hay más de 85.000 inscriptos pero hay pocas dosis

Iberó se mostró cauta al momento de brindar precisiones de la continuidad del operativo como consecuencia de 5.000 dosis “por lo tanto no vamos a llamar a 50.000 que son mayores de 60”.

Durante la habitual conferencia de los días miércoles, brindó precisiones acerca del motivo por el cual en algunas ciudades sí se logró vacunar a algunas, y en otras no. Al respecto, indicó en una ciudad pequeña es posible que se envíen dosis y hay pocas personas para inocular, y quizá algún familiar de una ciudad más grande no lo pudo hacer por que las dosis no alcanzan.

Respecto a dudas que pueda llegar a tener la gente sobre quien se vacuna y qué persona es discriminada, tomando en cuenta el escándalo que se armó con los vacunados VIP, la secretaria de Políticas de Salud, afirmó que “está todo informatizado (por los turnos) y no se me ocurre a mí, decir quien se vacuna”.

Luego reiteró que aquellas personas no pueden tener acceso al sitio web “Vacunate Río Negro”, pueden concurrir a un centro de salud para que los anoten en el registro, a la vez que puso el acento en que “no se cerró la inscripción” porque se tienen que vacunar todos los que quieran.

En cuanto a las precauciones que debe tener una persona recién vacunada, en principio aclaró que “la dosis no evita que la gente no se contagie, y la inmunidad recién la tendrá cuando reciba la segunda dosis a los 20 días”.

Aclaró que con la vacuna “vamos a lograr no tener camas saturadas cuando vuelva el pico” de contagio, y sobre los síntomas de los inoculados pronosticó que pueden ser una fiebre de 37,5 grados, dolores en el cuerpo o en lugar del brazo donde recibió la dosis, y se debe procurar mucha hidratación.

La funcionaria añadió que se puede acudir a un paracetamol aunque consideró importante que ante esos síntomas se acerquen a consultar a un centro de salud.

Al preguntársele por las posibles consecuencias de contagios que podrían acarrear las clases presenciales, opinión que “si se siguen los protocolos (sanitarios) no debería pasar nada”.

Paralelamente, el ministerio de Salud informó que hasta ayer se aplicaron en Rio Negro un total de 19.088 dosis (un 70,4% del total recibido por la provincia). Las dosis por grupos priorizados (incluye 1° y 2° ), alcanzó a 15.443 personas del sector salud, 338 del considerado estratégico, 3.272 en mayores de 60 años, y apenas 35 ciudadanos de entre 18 y 59 con factores de riesgo.