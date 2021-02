Bruno Sepúlveda: “No me siento lejos de lo que son mis compañeros”

Sepúlveda jugó sus primeros minutos con la camiseta de Arsenal de Sarandí el pasado fin de semana frente a Banfield. En el Ángulo dialogó con el delantero viedmense para conocer detalles de su gran presente en primera división.

En primer lugar, fue consultado sobre el ingreso al encuentro que se disputó el pasado viernes.

“Esta con ganas de entrar, para dar una mano, porque íbamos perdiendo y me sentía bien. Después del partido fue algo muy lindo para mi familia, mis amigos y toda la gente que me conoce”, contó.

Luego, se refirió a su adaptación al nuevo plantel.

“Me siento bien, con ganas de entrenar, de que me conozcan mis compañeros y el técnico, de mostrar como juego y estar a la altura”, expresó.

“Creo que me tengo que adaptar al juego que pide el técnico, pero no es nada de otro mundo. Juega con dos puntas así que eso es bueno”, continuó.

“Luche mucho para esto y hoy en día que me toque estoy muy agradecido. Lo tomo con mucha responsabilidad, tratando de estar al cien todos los entrenamientos como para llegar bien a los partidos”, resaltó.

Sepúlveda, pasó por todas las categorías del fútbol argentino y en este sentido, señaló que desde su vista la gran diferencia entre una y otra es la técnica.

“Creo que la técnica individual, cada vez que vas subiendo en las categorías del fútbol, se nota cada vez más. Eso no es igual en todas las categorías, así que hay que tratar de adaptarse con eso. Yo creo que tengo buena técnica y estoy bien físicamente, así que no me siento lejos de lo que son mis compañeros, creo que estoy a la altura y hay que demostrarlo todos los días porque esto es constantemente así”, explicó.

Arsenal se medirá con Aldosivi el próximo viernes desde las 19.15 y al respecto, Sepúlveda reveló que estuvo a punto de jugar en El Tiburón.

“Estaba a punto de ir a Aldosivi, también me había llamado el técnico de Plántense. Salió la posibilidad de venir acá (a Arsenal), hable con el presidente de Río Cuarto y me dijo que estaba todo dado. Así que cerramos los números y a los dos días ya estaba viajando”, dijo.

Finalmente, saludó a toda la gente de Viedma y especialmente a la Peña Azul y Oro.

“Un saludo grande a la gente de Viedma, a mi familia y a la Peña (Peña Patagonia Azul y Oro) en especial”, concluyó.