Un camionero dio su testimonio sobre el vuelco de Juan Carlos Ferrandi

Nicolas, un hombre que fue testigo de la camioneta volcada, en la cual se movilizaba Juan Carlos Ferrandi, aseguró haber visto rastros de huellas que iban en dirección a un alambrado de campo.

Testimonio

En conversación con Mapuchito Noticias, el testigo comentó que “nosotros íbamos pasando tipo 9:30 o 10 por el lugar porque íbamos a cargar hacienda a Guardia Mitre para luego seguir”.

Al llegar al lugar del vuelco, comentó, “había una persona, en otra camioneta y también había un perro atado. Nos bajamos, estuvimos mirando y vimos rastros que cortaban como para el lado del alambre. Fui siguiendo esos rastros hasta que el muchacho que estaba conmigo me dice “vamos a enderezar la camioneta y eso hicimos”.

Con respecto a Ferrandi expresó: “Pensé que lo habían llevado al hospital porque ésta persona que estaba ahí -en la camioneta Amarok- dijo eso”.

En la camioneta semivolcada, en tanto, “había restos de sangre y cosas tiradas”.

Según especuló Nicolás, “este hombre venia del lado de Guardia, se ve que se cruzo de camino, derrapó y entonces la camioneta quedó tumbada, mirando hacia Guardia Mitre, en la banquina. Tumbada sobre un lateral”. Al costado de la camioneta “estaba el perro, atado en la rueda de auxilio”.

Si bien dijo no tener certezas, por lo conversado con el conductor de la camioneta Amarok, que estaba en el lugar, "al hombre supuestamente lo habían trasladado a un hospital, pero él no lo vio, es lo que pensó porque no había nadie”.

Cuando enderezaron la camioneta “comenzó a correr un poco de sangre, seguramente era fresca” afirmó al tiempo que especuló con que Ferrandi “pudo haber agarrado para un campo, porque así lo indicaban los rastros”.

Búsqueda

Siendo las 12:30 de este viernes, al ser consultadas las autoridades de la Subsecretaría de Seguridad Municipal informaron que no había novedades positivas sobre la búsqueda de Juan Carlos Ferrandi.