Semáforo sanitario: Río Negro está en amarillo y no debería restringir la circulación nocturna

Esos indicadores fueron publicados ayer en el decreto 4/2021, que regula en qué momento los mandatarios provinciales podrán restringir la circulación nocturna en sus jurisdicciones para frenar el crecimiento de los contagios. No será una medida de cumplimiento obligatorio para todo el país, sino que cada gobernador tendrá la potestad de aplicar las restricciones que considere pertinentes en función de estos valores de alertas.

El nuevo “semáforo sanitario” estableció dos parámetros. Por un lado, la razón - el cociente (división) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de contagios acumulados en los 14 días previos-, si supera 1,20. Por el otro, la incidencia -indicador que resulta del número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes- que sea superior a 150.

En Río Negro, los casos subieron un 17% (coeficiente de 1,17) en la última quincena en comparación con la anterior, teniendo en cuenta las cifras hasta el día 7 de enero. Está al límite.

Desde el 11 de diciembre hasta el 24 tuvo 3.395 contagios. Desde el 25 de diciembre al 7 de enero fueron 4.002.

En la provincia, teniendo en cuenta la cifra de 747.610 habitantes que estima el Instituto Geográfico Nacional, al día 7 de enero cuenta con 535,30 contagios cada 100.000 personas.

Las provincias más comprometidas

En base al cálculo del coeficiente de la razón realizado por Aliaga, la provincia que está peor es Neuquén (1,91), seguida de CABA (1,86), Entre Ríos (1,61), Provincia de Buenos Aires (1,52), La Pampa (1,38) y Santa Cruz (1,21).

Si se toma en cuenta la incidencia de los últimos 14 días, el peor escenario lo tiene Santa Cruz (1.207), La Pampa (993), Neuquén (747), CABA (428); Entre Ríos (316) y Buenos Aires (261).

Pero esto no significa que sean las únicas cuyos mandatarios deberán limitar la circulación nocturna y evaluar tomar medidas para restringir la movilidad durante el día.

Las otras provincias patagónicas como Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro superan largamente el parámetro de 150 casos confirmados cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (852, 786 y 498), y están muy cerca de 1,20, el alerta sanitario fijado para la razón (119 el distrito fueguino, y 116 los otros dos). En tanto Córdoba y Catamarca, si bien no superan ese valor, están a pocas décimas, ya que registran 1,18 y 1,16 respectivamente.

Una razón de 1,20 equivale a que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra. Las otras provincias que superan este valor -pero tienen una incidencia cada 100.000 habitantes inferior a 150- son Santiago del Estero (2,02), Jujuy (1,95) y Formosa (1,39).

Y por sus valores de incidencia, los gobernadores de Santa Fe (356), Chaco (215), Córdoba (184), Corrientes (175) y San Juan (162), también deberían evaluar tener que tomar alguna medida para frenar la cantidad de contagios, ya que además de superar este indicador de alerta epidemiológico, están muy cerca del parámetro de la razón. Es el caso, por ejemplo, de la provincia mediterránea con 1,18, Corrientes con 1,08 y Chaco, con 1,06.

“El parámetro de la razón es una forma fácil de calcular un indicador parecido al factor Ro, o factor de reproducción del virus, del que se habló mucho durante varios meses. Indica si los casos van subiendo o bajando en el tiempo. La razón mide los casos de ahora contra los de 14 días antes. Si da más de 1, es que están subiendo”.

Para el ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, “haber fijado una razón de 1,20 no es un criterio muy exigente, es un compromiso para que no se sature el sistema de salud. No sería razonable que solo con 1,20 como parámetro para tomar medidas más estrictas, bajen los casos”. Y agrega: “Es la diferencia entre aplanar la curva y aplastarla. Si se hubiera puesto 1 como límite, se aspira a que bajen los casos y para eso hay que poner más restricciones de movimiento y actividades. Un valor de 1,20 te puede permitir frenar el ascenso, pero no aplastar la curva”.

Hay otro factor vinculado a la temperatura que “puede estar influyendo: por el calor, la gente está adentro con el aire acondicionado prendido. No están en lugares ventilados con renovación del aire, y se comparte el ambiente con varias personas”.