Un Puma suelto en Río Negro: entrevista a Juan Pablo Zeiss

Juan Pablo Zeiss, el jugador de Los Pumas, se encuentra descansando unos días en la ciudad que lo vio nacer. El pilar derecho dialogó extensamente con El Cordillerano contando lo que fue su 2020 y lo que se viene.

Zeiss se quedará hasta el lunes en nuestra ciudad y luego emprenderá su viaje a Buenos Aires para la pretemporada de la Unión Argentina de Rugby que comienza el 18 de enero. Hoy evalúa su año y un futuro muy prometedor. Entre otras cosas, se abrieron las puertas para jugar en el Viejo Continente. En los próximos meses pueden surgir novedades.

El deportista indicó: "En lo personal fue un año muy lindo, raro, con muchas emociones en el medio. Arranqué yéndome a Córdoba a jugar con Ceibos, me fui a vivir allá en una experiencia que fue muy linda y de golpe se cortó todo con la crisis sanitaria mundial. Me vuelvo para Buenos Aires con mucha incertidumbre, sin saber cómo iba a continuar todo esto, viendo cómo entrenar y cómo nos abastecíamos de materiales para poder llevar adelante las rutinas que nos iban mandando desde la UAR (Unión Argentina de Rugby) y a medida que fue pasando el tiempo fuimos encontrándole la vuelta para poder estar medianamente entrenados".

Rumbo al Tres Naciones

Zeiss explicó: "Cuando confirmaron la realización del certamen y se estableció el fixture, con la sensible baja de Sudáfrica, comenzamos a entrenar con protocolos y por grupos en Casa Pumas. Conformaron seis equipos diferentes en dos turnos y se entrenaba en distintos lugares de la cancha. Más tarde concentramos en un hotel en Buenos Aires, con una burbuja, la cual se rompió y fue donde hicimos una excelente preparación, el entrenamiento fue paulatino y de menor a mayor, lo que nos permitió llegar de buena manera al certamen y con la cabeza puesta en esa competencia".

La previa a los All Blacks

El equipo nacional llegó sin rodaje y Zeiss indicó: "Llegamos sin partidos, los únicos que habían tenido algo de roce eran los que juegan en Europa. Como equipo solo tuvimos dos choques con la selección B de Australia y en ambos nos fuimos sintiendo cada vez mejor, hubo mucho recambio y todos ingresamos al campo de juego, allí creo que nos dimos cuenta que estábamos a la altura de pelearle de igual a igual a cualquiera".

"La semana previa fue de concentración absoluta, cada uno sabía lo que tenía que hacer. A mí ese partido no me tocó jugar, entonces los que quedamos fuera fuimos aportando desde nuestro lugar y creo que el aporte de todos hizo que el equipo obtuviera ese resultado. Además, entramos a la cancha sabiendo que se podía, creo que nadie más se esperaba un resultado así".

Post victoria

Zeiss contó lo que vivió en el vestuario cuando se consumó la primera victoria de Los Pumas ante los All Blacks: "Todo fue muy emocionante, el vestuario fue una locura, se festejó mucho, fue todo euforia, tratamos de cortar los festejos rápidamente y comenzar a pensar en Australia, que no se nos nuble la cabeza para el resto del certamen. Luego pasó todo lo que pasó y terminó siendo una gira donde nos quedó un sabor amargo por lo que sucedió con los tweets y con el homenaje a Maradona. La última semana fue muy dura, todo se charló, todo se habló, se asumieron responsabilidades y creo que eso es bueno para el crecimiento de todos, sabiendo que hay que trabajar mucho todavía".

El debut en el Tres Naciones

El rugbier local indicó lo que fue su debut ante Australia, sobre todo en un certamen tan importante como el Tres Naciones. "Yo había jugado ya en 2018 en el Rugby Championship, pero nunca lo había hecho en este certamen. La gira fue larga y, la verdad, me enteré el jueves que estaba convocado. Fue enfocarme en ese partido y dar lo mejor de mi. Cuando comenzamos el año en pandemia, lejos de la familia, fue pensar en todo. Sabíamos al comienzo de los entrenamientos que debíamos trabajar mucho la defensa porque no habíamos tenido partidos y fue, creo, el punto más alto del plantel en todos los partidos".

El futuro

Juan Pablo Zeiss reconoció: "Todavía no termino de caer del todo, fue el mejor torneo del equipo, se le ganó por primera vez a los All Blacks y yo formé parte de esto, es muy importante haber sido parte de esta gira. Esto sin dudas me abrió puertas, puesto que tengo un año más de contrato con la UAR, pero hay posibilidades que estoy evaluando, de jugar en Europa, que se puede dar, o hacerlo en Estados Unidos, un rugby que está creciendo. No sé si es lo mejor en este momento de mi carrera donde todavía tengo la posibilidad de jugar un año más en Pumas, las ocasiones están y ninguna es despreciable".

Entrar a la cancha

Tipo humilde, con voz pausada y siempre correcto al hablar, Zeiss comentó su sensación al ingresar a la cancha: "Siempre que jugué en Pumas o Jaguares, pensé cuál era el camino que recorrí para llegar hasta este lugar, es que son momentos únicos y super emocionantes que te hacen revalorizar todo un poco más. Desde tu familia que siempre está, los amigos, ellos saben que se disfruta, pero que también cuesta estar lejos de ellos. Este certamen fue increíble el apoyo en las redes, había gente de Bariloche que me ponía una foto de la televisión a las 5 de la mañana con el mensaje 'Bancando', fue muy motivador todo".

Los primero es la familia

Hasta el lunes se quedará en Bariloche y luego retornará para organizarse en un año donde puede haber muchas novedades en lo personal. El 18 de enero arranca la pretemporada en la UAR con Ceibos. Zeiss hoy disfruta y descansa en compañía de sus padres. Su madre viajó desde Corrientes, lo buscó en Ezeiza y llegaron a Bariloche para recibir el año todos en familia, junto a su padre y sus tres hermanos. Charlas eternas, interminables, de su experiencia y de lo que se viene, un futuro muy prometedor.