Tevez habló de la derrota con Santos: "No nos podíamos mirar a la cara"

El día de hoy, Carlos Tevez, el capitán y la figura del Xeneize hace ya más de un año, dialogó con TyC Sports acerca de cómo repercutió en el club la goleada por 0 a 3 sufrida en el Estadio Urbano Caldeira de San Pablo.

"No hacía falta ni levantar la voz, ni putear, ni agarrarse a piñas con nadie. Sabíamos que algo se había roto en el grupo porque no nos podíamos mirar a la cara porque no hicimos lo que debíamos hacer, lo que se había practicado", admitió el futbolista.

Asegurando que, como capitán del equipo, tiene una responsabilidad distinta y mayor a la del resto del plantel, Tevez aseguró que, apenas terminó la participación de Boca en la Libertadores, el grupo se enfocó en la final contra Banfield.

"Con Román estoy muy bien. Está acompañando muy bien el tema de mi padre. Siempre se puso a disposición. Hablamos siempre en partidos difíciles, me felicita. Tenemos una buena relación".

"Me siento responsable por no poder sacar lo mejor de mis compañeros en ese momento. Pero uno se tiene que poner de pie rápido porque teníamos después una final. Había que hablarle a los muchachos porque no podíamos perder esa final", continuó.

A su vez, el delantero habló sobre una gran variedad de tópicos, como su paso por China, su excelente estado físico actual, qué piensa sobre Marcelo Gallardo como director técnico y cómo es su relación con la dirigencia de Boca.

También fue consultado acerca la repentina salida de Pol Fernández, sobre la que opinó: "Fue campeón con nosotros, soltarle la mano a un compañero, cuando le faltaban tres meses de contrato, no me parecía justo, tratamos de apoyarlo en todo momento. Los que toman las decisiones son Miguel y el Consejo, nosotros hasta ahí llegamos".