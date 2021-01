Niñero atento: mirá cómo este gato logra que un bebé no se trepe al balcón

La curiosidad de los bebés es infinita y no deja de crecer con el paso del tiempo. Investigar las cosas desconocidas, querer tocarlo y cogerlo todo o jugar con cualquier cosa, sea o no segura, son solo algunas de las cosas con las que tienen que lidiar a diario los padres de los niños. Lo que no todos tienen es la ayuda de una mascota para vigilar al pequeño de la familia.

Una familia colombiana ha grabado un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en el que se ve cómo el gato con el que comparten su vida se encarga de vigilar a su hijo. En las imágenes vemos al pequeño tratando de agarrarse a la barandilla del balcón para poder incorporarse, pero tras unos segundos de cortesía, el gato se encarga de acabar con sus esperanzas.

El pequeño busca una y otra vez la forma de incorporarse sobre el balcón, atraído por lo que habrá al otro lado. Sin embargo, el felino que al principio le dejaba hacer, piensa que puede tener un problema y comienza a dar pequeños toques con sus patas para quitar al pequeño las manos de la baranda. Un gesto que demuestra cómo la mascota cuida de su "hermano pequeño".

El video fue registrado el 20 de enero en la ciudad Bucaramanga, Colombia, y no para de acumular reproducciones en YouTube.

Las gatos, como el resto de las mascotas, al igual que los bebés, son la debilidad de los consumidores de esta clase de imágenes, como este video viral.

“Ese gato cuida muy bien a ese nene. Quisiera contratarlo para que cuide a mi hijo”, sostuvo uno de los usuarios al ver el el video.