Gran parte de la ciudad sufre la falta de presión o directamente no tienen agua

Si bien la ciudad de Carmen de Patagones está emplazada a orillas del río Negro, el problema de falta de agua se repite año tras año y con el constante crecimiento de la población se complica cada vez más.

El último fin de semana y luego de varios días de calor se hizo visible el reclamo de vecinos de Villa del Carmen, quienes estaban sin agua o con muy poca presión en sus casas. Incluso algunos debieron bajar al río Negro para buscar el vital líquido.

No obstante, con el correr de las horas y las publicaciones en diferentes medios de comunicación fueron más los vecinos que expresaron su descontento por la falta de agua, problema que se agudiza por la pandemia de coronavirus y el calor.

La situación

En un rápido recorrido por la ciudad y tras dialogar con presidentes de barrio Noticias constató que el problema no solo está en Villa del Carmen, sino también en diferentes sectores de Villa Rita, Villa Lynch, en La Loma, 150 Viviendas y barrio Kirchner.

Ante esta situación, durante la jornada de lunes la presidenta de la comisión de fomento de Villa del Carmen, Vanesa Seguel, concurrió a la Municipalidad de Patagones para exponer la problemática y pedir una urgente solución.

Allí fue recibida por el presidente del Concejo Deliberante, Julio Costantino y también por el diputado provincial Emiliano Balbin, que se encontraba en Patagones de visita.

En la oportunidad el diputado por la UCR adelantó que hará gestiones en la provincia para buscar una urgente solución a un problema que no es nuevo y que tiene a la empresa ABSA como principal responsable.

La falta de inversión y el crecimiento de la población son los principales factores de un viejo problema en Carmen de Patagones, como lo es la falta de agua, coincidieron los presentes.

Una situación similar se registra en la otra orilla del río Negro, en la ciudad de Viedma. Tal es el caso de los barrios Guido, Inalauquen y diferentes sectores de Lavalle y Mi Bandera.

Falta de inversiones

Marcelo Castronovo, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, al ser consultado por el tema recordó que en noviembre de 2020 visitaron al partido de Patagones autoridades provinciales.

En tal sentido, recordó que "en esa oportunidad vinieron el subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinsky, Javier Reyes de AIC y Germán Ciucci, presidente de ABSA. Hubo una reunión, de la cual participe junto con representantes de comisiones de fomento y concejales".

Tras aquel encuentro, "con esta gente de Provincia salimos a recorrer la ciudad y visitamos el río Negro. Ellos miraron y dijeron que había poca captación de agua. Entonces pedimos la instalación de una bomba con un flotante, para mejorar esa captación. Eso se hizo a la altura de Patagones".

No obstante, "realice un pedido personal al presidente de la empresa ABSA, con quien me había reunido en marzo de 2020 cuando fui por el problema de Stroeder y en esa oportunidad le adelante que iba a ocurrir lo mismo en Carmen de Patagones porque hace 20 años no hay inversiones".

Y añadió que "ellos dicen que el problema de agua está en toda la provincia, pero les dijimos que Carmen de Patagones tiene otra idiosincracia, el vecino tiene otra visión porque sale de su casa y ve el río, entonces cómo puede ser que no haya agua. Esto tiene que ver con la falta de inversión", insistió el edil.

A casi un año de aquel encuentro con el presidente de ABSA y a pocos meses de la visita de autoridades provinciales el problema continúa y cada vez se agudiza más.