El drama de vivir sin agua desde Navidad en el barrio Guido

La falta de agua es un grave problema que afecta a muchos vecinos de la Comarca, pero que se agudiza más en el marco de la pandemia de COVID19 y los intensos calores propios del verano.

A pesar de contar con el caudaloso río Negro, hay vecinos de diferentes barrios capitalinos que sufren la falta de agua. De hecho durante el caluroso último fin de semana fueron muchas las expresiones de vecinos que se quejaron por este inconveniente.

Teniendo en cuenta esta situación Noticias dialogó con Sergio Testore, presidente de la junta vecinal del barrio Guido, quien confirmó la problemática y señaló que “hay vecinos que desde Navidad están sin agua” y remarcó que “los pisos superiores son los más afectados”.

Para dar certezas a sus expresiones, Testore señaló que “las escalera 36 y 42, al igual que los cuartos y terceros son los mas afectados por la falta de agua, pero también debemos decir que tenemos cañerías de agua potable rotas, esto es así entre la 13 y 14, la 42, en la 4 y la 9 entre otras”.

Sin agua

No obstante, remarcó que “a esta problemática situación tenemos que sumarle la rotura de la llave general de agua. Omar Gril –presidente de ARSA- dijo que estaban trabajando para cambiar esa llave y que de esa manera se terminaría el aire en las cañerías, otro problema que también tenemos”.

Sobre este último punto, señaló que “el aire en las cañerías rompe termos, lavarropas, calefones, cañerías internas, etc. La verdad que estamos mal, muy mal. Sumado a la falta de mantenimiento de la cisterna y el tanque de agua, que hace años no se limpian”.

La semana pasada, comentó “el Municipio arreglo sector de escalera 35, pero los vecinos estamos en el medio, no sabemos quién se hace cargo. ARSA dicen que no hacen trabajo interno, pero en otras gestiones habían cuadrillas que trabajaban en el barrio, hoy estamos a la deriva”.

Para finalizar, Sergio Testore expresó que “al calor y la pandemia le tenemos que sumar el problema del agua, que se corta, que no hay presión y en algunos sectores directamente no tienen agua, como es el caso de la escalera 36 del lado A y la 42 que desde Navidad están sin agua. Al día de hoy esas familias no reciben ayuda de nadie. No se pueden bañar y tiene que pedir ayuda a sus propios vecinos”.