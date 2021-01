Elecciones 2021: Alianzas, intrigas y pandemia

Por Rodolfo Paniceres – PAR Consultora

Dentro de la coalición Juntos por el Cambio el primer candidato de la lista estaría definido: sería el ex intendente de Cipolletti, Anibal Tortoriello. La posibilidad de renovar la banca depende: por un lado, de estar por encima del mejor rendimiento histórico que son aproximadamente 72.000 votos (descartamos el resultado de las generales del 2017 donde JSRN dio de baja su lista). Por otro lado, que el partido provincial gobernante no presente un candidato competitivo y que se nacionalice la elección buscando un escenario similar al que llevo a Matzen a la banca a diputada nacional.

Por el lado, el Frente de Todos se encuentra en una etapa compleja sin un liderazgo claro. En principio la primera persona que se anota para encabezar la lista es Ana Marks, ex concejal de San Carlos de Bariloche y actual delegada del Ministerio del Interior. Pertenece a La Cámpora, por lo que cuenta con el apoyo del Senador Martín Doñate, que es la llave para obtener recursos en la Capital Federal. Las principales debilidades las encontramos en la falta de una amplia capilaridad territorial de la agrupación en la provincia (no tiene la fuerza que puede tener en provincia de Buenos Aires), no hay intendentes surgidos de La Cámpora en la provincia y Marks no es una dirigente conocida por la opinión pública. En este sentido es valorable el trabajo que comenzó Doñate recorriendo la provincia junto a la postulante, es un paso a mejorar esta falencia.

Por otro lado, está la actual diputada nacional, Spósito, que cuenta con el apoyo de su fuerza política, el Movimiento Evita, que tiene presencia en las ciudades más grandes de la provincia, principalmente en los sectores populares. A nivel nacional cuenta que el apoyo de referentes muy cercanos al Instituto Patria.

Debemos tener en cuenta que estas agrupaciones kirchneristas dentro de la coalición peronista son una expresión pequeña. La principal fuerza provincial es la ortodoxia peronista, cuya base de valores se reflejan en la simbología clásica del peronismo. Sus exponentes más conocidos son los hermanos, María Emilia y Martín Soria. En este sentido, hay que ponderar a quienes apoyarán, si a Spósito, Marks o si buscaran una figura que pueda generar mayores consensos.

El principal elemento a tener en cuenta es los postulantes del FDT tienen bajo nivel de conocimiento por parte del electorado provincial y no cuentan, a priori, con ningún efecto de arrastre de una figura conocida. Esto abre la posibilidad a que la hegemonía que tienen desde 2005 en cargos electivos al Congreso esté en duda.

Por el lado de Juntos Somos Rio Negro surgen los siguientes nombres: Mónica Silva, ex ministra de educación y actual legisladora; Alejandro Palmieri, Vice-gobernador; Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón; y Mercedes Iberó, Secretaria de Políticas Públicas de Salud, una persona de alto perfil debido a su rol como vocera, durante el año pasado, de la situación epidemiológica.

El principal factor a tener en cuenta es acercamiento y acuerdo que generen Arabela Carreras y Alberto Weretilneck. Sí quien encabece la lista es elegido sin acuerdo de las dos figuras más fuertes de JSRN, es factible que el apoyo varíe a lo largo de su campaña aumentando las chances de JXC y FDT. Este dato es central ya que la transferencia de voto blando desde JSRN se da en una relación 1.45 a favor de JXC, es decir que de cada voto que sale desde Juntos al FDT, sale 1.45 a JXC.

En cambio, si quien encabeza la lista es fruto del consenso de Carreras y Weretilneck estará fortalecido y si esos candidatos son Palmieri e Iberó, dos figuras con buenos diferenciales de imagen positiva, la posibilidad de lograr una elección reñida con el FDT es una opción real.

Resta saber qué hará Rodolfo Aguiar y su Unidad Popular, dado que la participación de su fuerza disputará una porción de los votos progresistas del electorado rionegrino.

A este escenario hay que sumarle variables como la posible suspensión de las PASO, la fecha real de las elecciones y los resultados de la incipiente campaña de vacunación. Por ahora todo es posible.