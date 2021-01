¿Qué pasa si no aparece el ganador del Quini 6 en San Antonio Oeste?

Días atrás se supo que un vecino de San Antonio Oeste, con el boleto 256, resultó ganador de más de 250 millones de pesos con "La Mega Revancha" que ofrece el Quini 6.

El billete ganador fue vendido por la Subagencia ambulante 93 perteneciente a la Agencia Oficial 66. El apostador de la ciudad portuaria se hizo acreedor del memorable premio de $253.239.052, con los números 07-12-18-23-31-32.

El Quini 6 es un juego automatizado y "poceado", oriundo de la provincia de Santa Fe. Tiene cuatro variantes: Sorteo Tradicional, la Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale y la jugada completa tiene un valor de $100. En cualquiera de ellas, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 46.

Ante esta aclaración, la pregunta que surge es qué pasará si el ganador no se presenta dentro del plazo establecido a cobrar su premio, que es de quince días. Si en dos semanas no llega el reclamo, ese dinero quedará para la Lotería santafesina y es lo que habitualmente se llama premios no cobrados, denominados "caducos" técnicamente, debido a que se vence el tiempo para realizar el cobro.

Un ejemplo claro se da habitualmente con los trabajadores golondrinas, quienes arriban a Río Negro y durante su estadía por motivos laborales juegan pero luego parten a su provincia natal y algunos ni se enteran que resultaron ganadores.

Hay muchos premios que no son retirados y quedan a disposición de la lotería dueña del juego. Además, si el ganador no cuenta con el cupón o lo pierde, nadie puede cobrarlo. Mientras tanto, todo el pueblo espera noticias del afortunado.

Por reglamento, "cada Concurso del Quini 6 caduca a los quince días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior al de su realización". Asimismo, "si el referido decimoquinto día recayera en feriado o no laborable, automáticamente dicho término se traslada al día hábil siguiente".