Mascardi: los mapuches que usurparon predios ahora venden leña a los turistas

Los miembros de la comunidad mapuche que mantienen ocupadas más de 30 hectáreas en Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, desde noviembre de 2017, comenzaron a vender leña perteneciente al Parque Nacional Nahuel Huapi a los turistas que pasan el día en el camping del lago Mascardi.

La leña proviene de los árboles que crecen en las áreas administradas y a cuidado del parque. Estos son talados constantemente con hachas y sierras, según han denunciado los vecinos de la villa del mismo nombre a la policía y a la provincia. Del mismo, con frecuencia, suele verse al pasar por la puerta de los terrenos tomados, una gran columna de humo producto de un quema controlada pero al parecer incesante.

La explotación de las regiones boscosas del país se encuentra regulada mediante diversas leyes. Entre ellas: la Ley Nacional 13.273 de Defensa Forestal (sancionada en 1948), la 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, a la que adhiere Río Negro a través de la Ley 4552. A su vez, Bariloche resguarda el equilibrio natural en la ordenanza 2020-CM-10.

Justo afuera de la propiedad Hueche Ruca del Obispado de San Isidro y junto al predio que perteneció a Gas del Estado, los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, ubicaron un cartel de madera en donde se lee la frase: “Se vende leña”. Junto a la oferta han dibujado una bandera mapuche. Todo esto ocurre a metros de la ruta 40 un sector que ha sufrido numerosos cortes en los últimos 3 años protagonizados por los mismos militantes. Entre 2017 y 2020 se han registrado más de 120 ataques, agresiones y altercados contra funcionarios, vecinos y turistas.

En esta época miles de turistas se acercan al camping, donde hay parrillas, del lago Mascardi debido a su frescura y a la hermosa panorámica de las montañas. En 2019 los militantes destruyeron los baños públicos del sector y amenazaron a los funcionarios de la Comisión de Fomento de Villa Mascardi para que abandonaran sus inspecciones. En diciembre de ese año usurparon la playa e informaron a los desprevenidos turistas que ahora ellos "cuidaban" la costa.

"Los turistas que van a la playa no tienen leña y se la proveen los mapuches", explica un vecino de la villa.

Uno de los fundamentos ecologistas que elevó la comunidad en 2017, cuando iniciaron la usurpación, es que Parques Nacionales talaba árboles "sagrados" y que ellos, en tanto comunidad ancestral, querían proteger el bosque.

Mientras tanto, esta semana la Cámara Federal de Casación Penal dio un paso más hacia el desalojo de los terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi, al anular la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que había dispuesto el sobreseimiento de los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu involucrados en la toma. Los magistrados Diego Barroetevaña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, consideraron que los militantes procesados, entre ellos María Nahuel, la líder de la comunidad, Betiana Nahuel, la machi, y Cristian Colhuan, actuaron con "violencia, clandestinidad y amenazas" a fin de apropiarse de los territorios en cuestión.

Por otro lado, también se encuentra en suspenso el desalojo del mismo grupo del predio perteneciente al Obispado de San Isidro ordenado el juez Martín Arroyo y ratificado por el juez de Revisión Bernardo Campana en noviembre de 2020. Es un secreto a voces que el gobierno de Arabela Carrera entiende que todavía no es el "momento" para evacuar el sector. Las autoridades temen que se generen situaciones de violencia, indican a este diario distintas fuentes provinciales y policiales.

Desde la Justicia provincial se quejan de que el gobierno provincial no se muestra dispuesto a autorizar una fuerza de apoyo para que se haga efectiva la medida. El pasado 16 de diciembre la fiscal federal Silvia Little realizó una inspección ocular en el ex Hotel IOS de Mascardi con el acompañamiento de unos 120 efectivos, un helicóptero, una tanqueta, inhibidores de señal de teléfonos, entre otros equipos, que significaron un presupuesto de más 1 millón de pesos, según pudo averiguar Clarín. El operativo duró alrededor de 4 horas. "A la Justicia provincial no le quieren dan esa estructura por más que la pidan", indica una voz de la Justicia local.