Duro descargo de María Laura Santillán por su salida de Telenoche

Después de casi dos décadas como conductora de Telenoche, muchos de esos formando una inolvidable dupla con Santo Biasatti, María Laura Santillán dejó de formar parte del histórico noticiero con polémica, un juicio millonario contra el canal en el medio y un adiós sin cámara.

Su última aparición fue el 14 de diciembre. Al otro día, su compañero Diego Leuco manifestó, de manera sorpresiva, que la conductora se ausentaba porque "se sentía mal". Luego apareció Luciana Geuna, quien será su nueva compañera.

Hasta el momento, Santillán solo alcanzó a decir a través de sus redes que estaba "muy triste", pero este lunes expresó en su Instagram si deseo de volver a estar en la pantalla chica, y mostró su enojo porque no la dejaron despedirse del público al aire, como suele hacerse.

"Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas", arrancó la comunicadora en una carta en Instagram.

"Nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días. 17 años que son como mil años. Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia", continuó Santillán.

"Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad", dijo María Laura Santillán.

Y concluyó: "Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar, y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos".