El hockey de la Comarca retomó los entrenamientos

"Luego de un acuerdo con el Municipio pudimos dar inicio a los entrenamientos en la cancha de la Asociación. Todos aquellos equipos que no tienen un espacio para entrenar, lo pueden hacer allí cumpliendo con las medidas de prevención", dijo Sergio Tonini, presidente de la entidad que regula esta disciplina.

Los representativos locales desde el lunes retomaron los entrenamientos con sus diferentes categorías.

"En nuestra liga tenemos once clubes. En Patagones Jorge Newbery cuenta con una cancha de seven pero no tiene las medidas reglamentarias, mientras que la otra habilitada es la de ADCP, por eso la Asociación más allá de ordenar y reglamentar la actividad debe organizar todo para que los equipos puedan usar la cancha", sostuvo en una charla con el programa deportivo En el Ángulo, por Radio Noticias.

Informamos que a partir de mañana, lunes 27 de septiembre, se reanudan las actividades en la cancha de la Asociación. Comisión Directiva AHVP. Posted by Asociación de Hockey de la Comarca Viedma-Patagones on Sunday, September 27, 2020

"Salvo los clubes que no son de la Comarca, cada uno tiene su espacio para poder practicar en un lugar acorde. Lo importante es que tenemos la cancha a disposición para poder desarrollar el hockey", cerró.

Escuchá la nota con Sergio Tonini en Radio Noticias: